Son dakika transfer haberi: Arjantin basınından Beşiktaş iddiası! Miguel Borja ile anlaşma tamam ama...

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, forvet arayışlarını sürdürüyor. Arjantin medyasında yer alan habere göre, siyah beyazlıların, golcü adaylarından Miguel Borja ile anlaştığı iddia edildi. Ancak, yıldız golcünün kulübü Palmeiras’la sorun var. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta adaylardan biri de Miguel Borja. Arjantin medyasına göre Borja ile anlaşma tamam, ancak kulübü Palmeiras'la sorun var.

Fotomaç'ın TyC Sports'tan derlediği habere göre Beşiktaş, Borja'yı teklif ettikleri yüksek dolar teklifi ile ikna etmeyi başardı. Ancak henüz Palmeiras'ı memnun edici bir transfer teklifi sunmadılar. Yapılan değerlendirmelere göre Beşiktaş Borja'yı istiyor. Ancak birinci önceliği değil. Aslında 4 milyon dolar, karşılanabilir bir rakam. Beşiktaş; Jose ve De Jong'tan sonuç alamazsa Borja'yı bitirecek.

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