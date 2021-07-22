Son dakika transfer haberi: Arjantin basınından Beşiktaş iddiası! Miguel Borja ile anlaşma tamam ama...
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, forvet arayışlarını sürdürüyor. Arjantin medyasında yer alan habere göre, siyah beyazlıların, golcü adaylarından Miguel Borja ile anlaştığı iddia edildi. Ancak, yıldız golcünün kulübü Palmeiras’la sorun var. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta adaylardan biri de Miguel Borja. Arjantin medyasına göre Borja ile anlaşma tamam, ancak kulübü Palmeiras'la sorun var.
Fotomaç'ın TyC Sports'tan derlediği habere göre Beşiktaş, Borja'yı teklif ettikleri yüksek dolar teklifi ile ikna etmeyi başardı. Ancak henüz Palmeiras'ı memnun edici bir transfer teklifi sunmadılar. Yapılan değerlendirmelere göre Beşiktaş Borja'yı istiyor. Ancak birinci önceliği değil. Aslında 4 milyon dolar, karşılanabilir bir rakam. Beşiktaş; Jose ve De Jong'tan sonuç alamazsa Borja'yı bitirecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası