Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Mert Çetin hamlesi! Roma'ya geri dönmesi halinde...

Kulübün yeni teknik direktörü Eusebio Di Francesco'nun, Mert'in durumunu izleyeceği ve kadroda düşünmediği takdirde gidişine onay verebileceği bildiridi. Roma kulübüyle temasa geçen siyah-beyazlı yönetim, Mert'in Verona'dan geri dönmesi halinde oyuncuya talip olduklarını iletti. Roma ile 2024'e kadar kontratı bulunan Mert 1 yıllığına kiralanmak isteniyor.

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