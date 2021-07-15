Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Mert Çetin hamlesi! Roma'ya geri dönmesi halinde...
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, TFF'nin aldığı yeni yabancı kuralı sonrasında kadrodaki yerli alternatifini artırmak istiyor. Bu doğrultuda harekatını sürdüren siyah-beyazlılar, Roma'nın Verona'ya kiraladığı Mert Çetin'in durumunu sordu. 24 yaşındaki stoper, Roma'ya geri dönmesi halinde Beşiktaş talip olacağını belirtti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Yeni yabancı sınırlaması nedeniyle Süper Lig kulüpleri kaliteli yerli futbolcu arayışına başladı. Türkiye'de büyük kulüplerle ismi anılan Mert Çetin'e Beşiktaş'ın da kancayı taktığı ortaya çıktı.
Fotomaç'ın haberine göre; Siyah beyazlıların, Roma'nın geçen sezon 2 yıllığına Verona'ya kiraladığı Mert Çetin'in durumunu sorduğu öğrenildi. Geçen sezon Verona'da sadece 7 maçta forma giyen 24 yaşındaki stoper, 3 gün önce takımıyla idmanlara başladı.
Kulübün yeni teknik direktörü Eusebio Di Francesco'nun, Mert'in durumunu izleyeceği ve kadroda düşünmediği takdirde gidişine onay verebileceği bildiridi. Roma kulübüyle temasa geçen siyah-beyazlı yönetim, Mert'in Verona'dan geri dönmesi halinde oyuncuya talip olduklarını iletti. Roma ile 2024'e kadar kontratı bulunan Mert 1 yıllığına kiralanmak isteniyor.
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