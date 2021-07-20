20 Temmuz 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Diego Costa cephesinden Beşiktaş'a şok yanıt!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yeni sezon öncesi forvet takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, Hollandalı golcü Luuk de Jong ile birlikte Atletico Madrid'den ayrılan yıldız oyuncu Diego Costa'yı da gündemine almıştı. Siyah-beyazlı yönetim, tecrübeli futbolcunun transferi için menajer Dino Pasalic ile görüşmelerini sürdürürken, Pasalic'ten oyuncusunun Beşiktaş'ta transferi için şoke eden bir yanıt geldi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Diego Costa cephesinden Beşiktaş'a şok yanıt!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 20.07.2021

Diego Costa, Chuba Akpom, Aleksandar Mitrovic, Ze Luis, Willian Jose, Eder, Luuk de Jong gibi önemli oyuncuların siyah beyazlı kulübün kendileriyle temasa geçmesinin ardından takım içindeki arkadaşlarını telefonla arayıp maaş durumunu soruşturduktan sonra yanıt verdikleri öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Diego Costa cephesinden Beşiktaş'a şok yanıt!

PASALIC'TEN ŞOK YANIT

Son olarak Diego Costa'nın menajeri Dino Pasalic'in "Vida'nın 4 milyon Euro aldığı yerde önerilen rakamlar düşük kalıyor ve bizi tatmin etmiyor" dediği ifade edildi. Siyah beyazlı yöneticilerin ise "Vida ile sözleşmeyi önceki yönetim yapmış. Size ödeyemeyeceğimiz maaşı önermeyiz" dediği öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Diego Costa cephesinden Beşiktaş'a şok yanıt!

4 MİLYON + 2 YILLIK SÖZLEŞME

Siyah beyazlıların teklifine prensipte olumlu yanıt veren Brezilya asıllı İspanyol golcü, yıllık net 4 milyon Euro garanti para ve 2 yıllık sözleşme istedi. Futbol şubesi Sorumlusu Emre Kocadağ, Diego Costa'nın bu talebini teknik direktör Sergen Yalçın'a iletti.

Son dakika transfer haberleri: Diego Costa cephesinden Beşiktaş'a şok yanıt!

SERGEN YALÇIN 'ASKIYA ALALIM' DEDİ

Yalçın, 33 yaşına gelen bir futbolcuya bu kadar yüksek para ödenmesinin doğru olmayacağını ifade ederek, transferin şimdilik askıya alınmasını istedi. Beşiktaş Transfer Komitesi bu gelişme üzerine rotayı yeniden listedeki diğer oyuncu Willian Jose'ye çevirdi. Hürriyet'in haberine göre Brezilyalı futbolcu için yapılan kiralama teklifine sıcak bakmayan Real Sociedad Yönetimi, bonservis için 6 milyon Euro istediğini yineledi.

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