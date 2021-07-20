SERGEN YALÇIN 'ASKIYA ALALIM' DEDİ

Yalçın, 33 yaşına gelen bir futbolcuya bu kadar yüksek para ödenmesinin doğru olmayacağını ifade ederek, transferin şimdilik askıya alınmasını istedi. Beşiktaş Transfer Komitesi bu gelişme üzerine rotayı yeniden listedeki diğer oyuncu Willian Jose'ye çevirdi. Hürriyet'in haberine göre Brezilyalı futbolcu için yapılan kiralama teklifine sıcak bakmayan Real Sociedad Yönetimi, bonservis için 6 milyon Euro istediğini yineledi.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ