20 Temmuz 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Cyle Larin'den kötü haber! Kanadalı yıldız sakatlandı

Beşiktaş'a o isimden kötü haber!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 20.07.2021 Giriş Tarihi: 20.07.2021

Beşiktaş'a Kanadalı yıldızı Cyle Larin'den kötü haber geldi. Yıldız futbolcu ön adalesinden sakatlandı. Kanadalı golcünün 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Kanada Milli Takımı'nda sakatlanan Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Cyle Larin'den kötü haber geldi. ABD'ye karşı oynanan Gold Cup maçında ön adalesinden sakatlanan 26 yaşındaki futbolcunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Cyle Larin önümüzdeki hafta İstanbul'a gelerek tedavisini Beşiktaş doktorları tarafından sürdürücek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Dikkat çeken Rosier yorumu! Sanki babasının uykuda sevdiği çocuklardan Dikkat çeken Rosier yorumu! "Sanki babasının uykuda sevdiği çocuklardan"
Costa cephesinden Beşiktaş'a şok yanıt! Costa cephesinden Beşiktaş'a şok yanıt!
Forvet transferinde sona yaklaşıldı! Sergen Yalçın... Forvet transferinde sona yaklaşıldı! Sergen Yalçın...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör