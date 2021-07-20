20 Temmuz 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Cyle Larin'den kötü haber! Kanadalı yıldız sakatlandı
Beşiktaş'a Kanadalı yıldızı Cyle Larin'den kötü haber geldi. Yıldız futbolcu ön adalesinden sakatlandı. Kanadalı golcünün 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Kanada Milli Takımı'nda sakatlanan Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Cyle Larin'den kötü haber geldi. ABD'ye karşı oynanan Gold Cup maçında ön adalesinden sakatlanan 26 yaşındaki futbolcunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Cyle Larin önümüzdeki hafta İstanbul'a gelerek tedavisini Beşiktaş doktorları tarafından sürdürücek.
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