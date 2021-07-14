14 Temmuz 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

Beşiktaş, denge ve kuvvet çalıştı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 14.07.2021

Son dakika Beşiktaş haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını Ümraniye Nevzat Dindar Tesisleri'nde sürdüren Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çalışmalarını sürdürdü. (BJK spor haberi)

Beşiktaş bu sabah yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, denge, kondisyon ve kuvvet çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından, pas çalışması, 5'e 2 çalışması, istasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak yapılan denge ve kuvvet çalışmaları ile sona erdi.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına perşembe günü saat 10.30'da ve 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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