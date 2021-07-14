Son dakika transfer haberleri... Transfer döneminin gözde futbolcularından Rachid Ghezzal için Beşiktaş ile Galatasaray yarışmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon oynadığı futbol ile dikkatleri üzerine çeken ve sezona damga vuran Ghezzal ile ilgili flaş bir detayı A Spor canlı yayınında Özgür Sancar verdi. Spor Ajansı programında verilen detaya göre, Galatasaray ile Ghezzal anlaşmaya vardı. Özgür Sancar, "Galatasaray ve Ghezzal dün akşam anlaşmaya vardı. Kulüplerin arasındaki görüşme devam ediyor." ifadelerine yer verdi.