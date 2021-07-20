20 Temmuz 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Stevan Jovetic sürprizi! Luuk de Jong ve Diego Costa...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Yeni sezon öncesi golcü takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlıların adı Luuk de Jong ve Diego Costa ile anılırken; Monaco ile sözleşmesi sona eren Stevan Jovetic'in menajeri, oyuncusunu Beşiktaş'a önerdi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Stevan Jovetic sürprizi! Luuk de Jong ve Diego Costa...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 20.07.2021

Forvet transferiyle oturup kalkan Beşiktaş için önerilen adayların ardı arkası kesilmiyor. Bu doğrultuda son teklif edilen isim Karadağlı yıldız oyuncu Stevan Jovetic oldu. Bilgilere göre 31 yaşındaki golcünün menajeri Fali Ramadani, siyah-beyazlı kulübün kapısını çalarak Jovetic'i uygun şartlarda getirebileceğini söyledi. Fotomaç'ın haberine göre; Şu an boşta olan tecrübeli golcünün imza parası ve maaş gibi konularda zorluk çıkarmayacağını kaydetti. Beşiktaş yönetimi ise teklife temkinli yaklaştı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Stevan Jovetic sürprizi! Luuk de Jong ve Diego Costa...

HOCAYA DANIŞILACAK

Golcü transferinde önceliği Luuk de Jong ve Diego Costa'ya veren siyah-beyazlıların, menajer Ramadani'ye bunu bildirip beklemesini söyledikleri kaydedildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'la da konuyu görüşecek olan yönetim, De Jong'un durumu ve hocanın raporuna göre Jovetic kararını verecek. Forvet, forvet arkası ve sol kanatta görev yapabilen 1.83 boyundaki futbolcu, son olarak Monaco forması giymişti. Jovetic daha önce Manchester City, Inter Sevilla, Fiorentina gibi takımlarda da krampon bağladı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Stevan Jovetic sürprizi! Luuk de Jong ve Diego Costa...

103 GOL ATIP 51 ASİST YAPTI

Profesyonel futbol kariyeri boyunca 365 resmi maça çıkan Jovetic, 103 gol atarken, 51 de asist yaparak toplamda 154 gole direkt etki etmiş oldu. Bu periyotta 39 kez sarı kart gören Jovetic, sadece 1 kez direkt kırmızı kartla cezalandırıldı. Ayrıca Karadağ milli takımının da formasını giyen Stevan Jovetic 55 karşılaşmada 27 kez gol sevinci yaşamayı başardı.

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