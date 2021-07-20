HOCAYA DANIŞILACAK



Golcü transferinde önceliği Luuk de Jong ve Diego Costa'ya veren siyah-beyazlıların, menajer Ramadani'ye bunu bildirip beklemesini söyledikleri kaydedildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'la da konuyu görüşecek olan yönetim, De Jong'un durumu ve hocanın raporuna göre Jovetic kararını verecek. Forvet, forvet arkası ve sol kanatta görev yapabilen 1.83 boyundaki futbolcu, son olarak Monaco forması giymişti. Jovetic daha önce Manchester City, Inter Sevilla, Fiorentina gibi takımlarda da krampon bağladı.