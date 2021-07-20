Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Stevan Jovetic sürprizi! Luuk de Jong ve Diego Costa...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Yeni sezon öncesi golcü takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlıların adı Luuk de Jong ve Diego Costa ile anılırken; Monaco ile sözleşmesi sona eren Stevan Jovetic'in menajeri, oyuncusunu Beşiktaş'a önerdi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Forvet transferiyle oturup kalkan Beşiktaş için önerilen adayların ardı arkası kesilmiyor. Bu doğrultuda son teklif edilen isim Karadağlı yıldız oyuncu Stevan Jovetic oldu. Bilgilere göre 31 yaşındaki golcünün menajeri Fali Ramadani, siyah-beyazlı kulübün kapısını çalarak Jovetic'i uygun şartlarda getirebileceğini söyledi. Fotomaç'ın haberine göre; Şu an boşta olan tecrübeli golcünün imza parası ve maaş gibi konularda zorluk çıkarmayacağını kaydetti. Beşiktaş yönetimi ise teklife temkinli yaklaştı.
HOCAYA DANIŞILACAK
Golcü transferinde önceliği Luuk de Jong ve Diego Costa'ya veren siyah-beyazlıların, menajer Ramadani'ye bunu bildirip beklemesini söyledikleri kaydedildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'la da konuyu görüşecek olan yönetim, De Jong'un durumu ve hocanın raporuna göre Jovetic kararını verecek. Forvet, forvet arkası ve sol kanatta görev yapabilen 1.83 boyundaki futbolcu, son olarak Monaco forması giymişti. Jovetic daha önce Manchester City, Inter Sevilla, Fiorentina gibi takımlarda da krampon bağladı.
103 GOL ATIP 51 ASİST YAPTI
Profesyonel futbol kariyeri boyunca 365 resmi maça çıkan Jovetic, 103 gol atarken, 51 de asist yaparak toplamda 154 gole direkt etki etmiş oldu. Bu periyotta 39 kez sarı kart gören Jovetic, sadece 1 kez direkt kırmızı kartla cezalandırıldı. Ayrıca Karadağ milli takımının da formasını giyen Stevan Jovetic 55 karşılaşmada 27 kez gol sevinci yaşamayı başardı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası