Son dakika spor haberi: Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı EHF Avrupa Kupası'nda seribaşı!

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Beşiktaş Aygaz, Kosova takımı KH Trepca ile İsrail ekibi Holon Yuvalim'in oynayacağı maçın galibiyle karşılaşacak.

Siyah-beyazlılar ilk maçı 16-17 Ekim tarihlerinde Süleyman Seba Spor Salonu'nda, rövanşı ise 23-24 Ekim tarihlerinde oynayacak.

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