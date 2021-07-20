20 Temmuz 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın gündemindeki Andros Townsend Everton'la anlaştı!

Beşiktaş'ın istediği yıldız Everton'la anlaştı!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 20.07.2021 Giriş Tarihi: 20.07.2021

Beşiktaş'ın, Rachid Ghezzal ile anlaşamaması durumunda istediği İngiliz futbolcu Andros Townsend, Everton ile anlaştı. 30 yaşındaki sağ kanat, Everton ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Everton, serbest konumda bulunan Townsend için bonservis bedeli ödemedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın, transfer döneminde ilgilendiği Andros Townsend'in yeni takımı belli oldu.

30 yaşındaki futbolcu, İngiltere Premier Lig takımlarından Everton ile anlaştı.

Yıldız oyuncu, Everton ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Everton, transferi resmi sosyal medya hesabından duyurdu.

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