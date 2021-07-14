Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Bruma an meselesi! Transferde Larin detayı
Beşiktaş, Bruma transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın. 26 yaşındaki kanat oyuncusunun menajeri ile dün bir kez daha görüşen siyah-beyazlıların, kulübü PSV ile de kiralık olarak anlaştığı iddia edildi. Bruma transferinde Larin detayı da ön plana çıktı. İşte flaş gelişmenin ayrıntıları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Taraflar dün bir kez daha bir araya geldi. 26 yaşındaki Portekizli ile anlaşma sağlandığı, oyuncunun kulübü PSV Eindhoven ile de kiralama üzerinden el sıkıştığı belirtildi. Öte yandan Bruma transferi Hollanda'da da dillendirildi. Haberin kaynağı ise Eindhovens Dagblad gazetesi oldu.
Ancak Bruma'nın kiralık değil, bonservisi ile bittiği ileri sürüldü. Muhabir Rik Elfrink yaptığı açıklamada "Türkiye'de Bruma için 8 milyon euro'luk bonservis bedellerinden bahsediliyor. Ben, Bruma'nın 6-7 milyon Euro'dan daha az bir bonservis bedeliyle transfer olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
CYLE LARİN GİDİYOR MU?
Bu arada Bruma'nın transferi durumunda yönetimin Larin'i elden çıkaracağı iddia ediliyordu. Portekizli oyuncu konusundaki son gelişmeler, "Larin de gönderilmek üzere" yorumlaını beraberinde getirdi. Beşiktaş, Kanadalı forvetten 15 milyon euro gelir bekliyor.
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