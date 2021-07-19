19 Temmuz 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına devam etti!

Beşiktaş hazırlıklarına devam etti!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 19.07.2021 Giriş Tarihi: 19.07.2021

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını, sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Siyah beyazlılar, Sergen Yalçın yönetiminde kondisyon ve taktik çalıştı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, kondisyon koşuları ve streching çalışması ile sona erdi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, kondisyon koşuları ve streching çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar yeni sezon hazırlıklarına üç günlük iznin ardından, 23 Temmuz Cuma günü saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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