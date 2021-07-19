19 Temmuz 2021, Pazartesi
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Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, kondisyon koşuları ve streching çalışması ile sona erdi.
Son dakika spor haberi: Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına devam etti!
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını, sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Siyah beyazlılar, Sergen Yalçın yönetiminde kondisyon ve taktik çalıştı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, kondisyon koşuları ve streching çalışması ile sona erdi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, kondisyon koşuları ve streching çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlılar yeni sezon hazırlıklarına üç günlük iznin ardından, 23 Temmuz Cuma günü saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
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