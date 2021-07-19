Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Kortney Hause, Diego Godin, Gedson Fernandes... | BJK haberleri
Son dakika Beşiktaş haberleri... Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, rotasyonlu ve kaliteli isimlerden oluşan bir kadro kurmak istiyor. Sergen Yalçın'ın istediği bölgelere, istediği futbolcuları katmaya çalışan yönetim bir yandan da Rosier ve Ghezzal için temaslarını sürdürüyor. Kortney Hause, Diego Godin, Gedson Fernandes gibi isimler de listeye eklendi. İşte detaylar... (BJK haberleri)
Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...
VALENTINE ROSIER
Kartal, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadroya katılan ve kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Valentine Rosier'de büyük aşama kaydetti. Transferin kısa süre içerisinde bitirilmesi bekleniyor.
CENK TOSUN
Geçtiğimiz sezon devre arası transfer döneminde kiralık olarak takıma katılan Cenk Tosun, Benitez'in olumsuz raporu ile birlikte satış listesine çıkartıldı. Beşiktaş'ın eski forvetine teklif yapması bekleniyor.
MERT GÜNOK
Ersin Destanoğlu'nun satılması ihtimaline karşı yeni kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz iki isim gündeme geldi. A Milli Takım'ın da kalesini koruyan Mert Günok için turuncu-lacivertli kulübe resmi teklifte bulunma kararı aldı.
GEDSON FERNANDES
Galatasaray ile Beşiktaş transferde karşı karşıya geldi. Ghezzal ve Rosier'in ardından Gedson Fernandes için de yarış başladı. Beşiktaş, Fernandes için teklifte bulundu.
DIEGO GODIN
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, stoper transferi için tecrübeli bir isme yöneldi. Siyah-beyazlılar, İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari forması giyen tecrübeli futbolcu Diego Godin'i gündemine aldı. Beşiktaş, deneyimli yıldıza 1+1 yıllık sözleşme önerdi.
KORTNEY HAUSE
Ada basını, Beşiktaş'ın Aston Villa'nın 26 yaşındaki stoperi Kortney Hause için girişimde bulunduğunu öne sürdü. Kortney Hause'nin 1 yıl sözleşmesi daha bulunuyor.
CHUBA AKPOM
Beşiktaş, geçtiğimiz sezon da ilgilendiği Chuba Akpom için girişimlerini sürdürüyor. Kariyeri boyunca çıktığı 272 maçta 74 gol atan ve 25 gol pası veren Chuba Akpom, Arsenal altyapısından yetişti.
ALEX TEIXEIRA
Beşiktaş, Brezilyalı yıldızın transferinde büyük aşama kaydetti. Yıldız futbolcunun kısa süre içerisinde imzayı atması bekleniyor.
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