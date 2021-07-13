Son dakika transfer haberleri: Rachid Ghezzal'da mutlu son! Beşiktaş ve Leicester City el sıkıştı
Beşiktaş, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı ve kazanılan 2 şampiyonlukta büyük katkı veren Rachid Ghezzal'da mutlu sona ulaştı. Cezayirli oyuncuyla her konuda anlaşan siyah-beyazlılar, bonservisini elinde bulunduran Leicester City ile de el sıkıştı. Transfer sadece ödemenin nasıl olacağına kaldı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Geçen sezon çifte şampiyonlukta büyük pay sahibi olan oyuncularını kaybetmek istemeyen siyah-beyazlılar yoğun mesaide... En büyük beklenti Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal koridorunun bozulmaması.
Sabah'ın haberine göre, Rosier için Sporting'le el sıkışan Kartal, Ghezzal için Leicester City ile temaslarını sürdürüyor. İngiliz ekibinin 3 milyon Euro bonservisi kabul ettiği ancak peşin ödeme şartı koştuğu ifade edildi.
Beşiktaş yönetimi bu rakamı taksitle ödemek isteyince İngilizler fiyat yükseltti. Leicester City yönetimi karşı teklif olarak olarak Beşiktaş'a, "Taksit olursa 4 milyon Euro isteriz" yanıtını verdi.
29 yaşındaki yıldızın menajeri Anouir Fazuli'nin yürüttüğü görüşmelerin bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Hedef, Cezayirli oyuncuyu İspanya kampına yetiştirmek.
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