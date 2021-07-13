13 Temmuz 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Rachid Ghezzal'da mutlu son! Beşiktaş ve Leicester City el sıkıştı

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı ve kazanılan 2 şampiyonlukta büyük katkı veren Rachid Ghezzal'da mutlu sona ulaştı. Cezayirli oyuncuyla her konuda anlaşan siyah-beyazlılar, bonservisini elinde bulunduran Leicester City ile de el sıkıştı. Transfer sadece ödemenin nasıl olacağına kaldı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Rachid Ghezzal'da mutlu son! Beşiktaş ve Leicester City el sıkıştı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 13.07.2021

Geçen sezon çifte şampiyonlukta büyük pay sahibi olan oyuncularını kaybetmek istemeyen siyah-beyazlılar yoğun mesaide... En büyük beklenti Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal koridorunun bozulmaması.

Son dakika transfer haberleri: Rachid Ghezzal'da mutlu son! Beşiktaş ve Leicester City el sıkıştı

Sabah'ın haberine göre, Rosier için Sporting'le el sıkışan Kartal, Ghezzal için Leicester City ile temaslarını sürdürüyor. İngiliz ekibinin 3 milyon Euro bonservisi kabul ettiği ancak peşin ödeme şartı koştuğu ifade edildi.

Son dakika transfer haberleri: Rachid Ghezzal'da mutlu son! Beşiktaş ve Leicester City el sıkıştı

Beşiktaş yönetimi bu rakamı taksitle ödemek isteyince İngilizler fiyat yükseltti. Leicester City yönetimi karşı teklif olarak olarak Beşiktaş'a, "Taksit olursa 4 milyon Euro isteriz" yanıtını verdi.

Son dakika transfer haberleri: Rachid Ghezzal'da mutlu son! Beşiktaş ve Leicester City el sıkıştı

29 yaşındaki yıldızın menajeri Anouir Fazuli'nin yürüttüğü görüşmelerin bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Hedef, Cezayirli oyuncuyu İspanya kampına yetiştirmek.

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