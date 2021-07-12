12 Temmuz 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Mehmet Topal Beşiktaş'ta!

Beşiktaş'tan ikinci transfer! Anlaşma sağlandı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 12.07.2021 Giriş Tarihi: 12.07.2021

Beşiktaş'ta flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Siyah beyazlılar, bonservisini elinde bulunduran Mehmet Topal ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Böylelikle Beşiktaş, Salih Uçan'dan sonra ikinci transferini gerçekleştirmiş oldu. 35 yaşındaki Mehmet Topal, geçtiğimiz sezon Başakşehir forması giymişti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in deneyimli futbolcusu Mehmet Topal, Beşiktaş ile anlaşmaya vardı.

Siyah beyazlılar, bonservisi elinde bulunan 35 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık anlaşma sağladı.

Mehmet Topal bugün sağlık kontrollerinden geçerek Beşiktaş kampına katılacak.

A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin haberine göre, transferin Sergen Yalçın'ın isteği ve onayıyla gerçekleştiği belirtildi.

Beşiktaş böylelikle, Salih Uçan'ın ardından ikinci transferini de gerçekleştirmiş oldu.

Kariyerine Yeni Malatyaspor altyapısında başlayan Mehmet Topal, Çanakkale Dardanelspor, Galatasaray, Valencia, Fenerbahçe ve Başakşehir formaları giydi. A Milli Takım'la 81 karşılaşmada görev alan Mehmet Topal, 2 gole imzasını attı.

Mehmet Topal Beşiktaş'ta!

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