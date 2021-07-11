Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a yıldız yağmuru! Transferler peş peşe...
Sezonu çifte şampiyon olarak tamamlayan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Beşiktaş, transfer çalışmalarına da hız verdi. Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'le oyuncu tarafında prensipte anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, kulüpleriyle de görüşmelerini sürdürüyor. Hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın Diego Costa, Bruma ve Alex Teixeira da transfer listesinde bulunurken, oyuncular için temaslarını sıklaştırdı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Beşiktaş, transfer çalışmalarını da bu doğrultuda yürütüyor. Siyah-beyazlılar ilk etapta Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Salih Uçan'ı renklerine bağladı.
Kulübün bütçesi, borçları, transfer limiti gibi çok kısıtlayıcı etkenler olmasından dolayı siyah beyazlı yönetim ince eleyip sık dokuyor. Öncelikli olarak Ghezzal ve Rosier'in tekrar takıma katılması hedefleniyor. Leicester City'nin bonservis konusunda inadı kırıldı. Büyük ihtimalle 4 milyon civarı bir bonservis bedeli karşılığında Ghezzal'ın tapusu alınacak.
TAPUSU ALINACAK
Sporting'in Rosier'in kiralanması için şart koştuğu 5 milyon avro satın alma opsiyonunu düşürmesi bekleniyor.
Türkiye'nin haberine göre; en büyük bomba ise Diego Costa... Bonuslar ve imza parası konusunda kıran kıran pazarlık yapılıyor. Mutlu son yakın gibi görünüyor.
Kanat bölgesi içinse eski Galatasaraylı Bruma'yla temasa geçilmiş durumda... Portekizli oyuncuda mutlu sonun yakın olduğu iddia edildi.
10 numara bölgesini de yıldız bir isimle güçlendirmek isteyen Beşiktaş, bonservisi elinde olan Alex Teixeira için temaslarını da sıklaştırdı. Brezilyalı yıldızın siyah-beyazlılardan haber beklediği kaydedildi.
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