Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a yıldız yağmuru! Transferler peş peşe...

Kulübün bütçesi, borçları, transfer limiti gibi çok kısıtlayıcı etkenler olmasından dolayı siyah beyazlı yönetim ince eleyip sık dokuyor. Öncelikli olarak Ghezzal ve Rosier'in tekrar takıma katılması hedefleniyor. Leicester City'nin bonservis konusunda inadı kırıldı. Büyük ihtimalle 4 milyon civarı bir bonservis bedeli karşılığında Ghezzal'ın tapusu alınacak.