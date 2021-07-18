Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer hedeflerini belirledi! Willian Jose, Sergio Rico, Alex Teixeira... | Bjk haberleri

Son dakika Beşiktaş haberleri... Son şampiyon Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. 3 kulvarda yarışacak bir kadro kurmak isteyen Kartal'da, Sergen Yalçın'ın hazırladığı rapora göre hareket edilecek. Transfer listesine yeni isimler eklendi. Willian Jose, Sergio Rico, Alex Teixeira gibi isimler ile ilgili görüşmeler de devam ediyor. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...

VALENTINE ROSIER Kartal, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadroya katılan ve kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Valentine Rosier'de büyük aşama kaydetti. Transferin kısa süre içerisinde bitirilmesi bekleniyor.

MERT ÇETİN Roma forması giyen milli futbolcu Mert Çetin, Süper Lig ekiplerinin gözdesi olmaya devam ediyor. Galatasaray ve Trabzonspor'un ardından Beşiktaş da Mert için beklemeye geçti. Roma'nın kararı ardından harekete geçilecek.

CENK TOSUN Geçtiğimiz sezon devre arası transfer döneminde kiralık olarak takıma katılan Cenk Tosun, Benitez'in olumsuz raporu ile birlikte satış listesine çıkartıldı. Beşiktaş'ın eski forvetine teklif yapması bekleniyor.

ALEX TEIXEIRA Beşiktaş, Brezilyalı yıldızın transferinde büyük aşama kaydetti. Yıldız futbolcunun kısa süre içerisinde imzayı atması bekleniyor.

MERT GÜNOK Ersin Destanoğlu'nun satılması ihtimaline karşı yeni kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz iki isim gündeme geldi. A Milli Takım'ın da kalesini koruyan Mert Günok için turuncu-lacivertli kulübe resmi teklifte bulunma kararı aldı.

SERGIO RICO Siyah-beyazlıların gündeminde yer alan bir diğer kaleci ise, Fransız devi PSG'nin İspanyol futbolcusu Sergio Rico. Beşiktaş, yıldız isim için çalışmalara başladı. Kartal, Sergio Rico'yu kiralamayı planlıyor.

WILLIAN JOSE siyah-beyazlı kulüpte birkaç gün önce gündeme gelen Willian Jose ismi iyice ağırlık kazanmaya başladı. 29 yaşındaki Brezilyalı forvetin menajeri ile geçtiğimiz günlerde ilk görüşmeyi gerçekleşitiren Beşiktaş, dün bir kez daha masaya oturdu. Futbolcu için Real Sociedad'a kiralama teklifi yapılacak.