12 Temmuz 2021, Pazartesi
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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta yabancı sıkıntısı! Tyler Boyd Jeremain Lens ve Douglas...
Spor Toto Süper Lig'de, yeni sezonda uygulanacak olan 8+6 yabancı kuralı Beşiktaş'ı sıkıntıya soktu. Şu anda 12 yabancı futbolcusu bulunan Kartal'da, yapılacak yabancı futbolcu transferleri sonrası sayı artacak. Bu durumda siyah beyazlılar, Douglas, Boyd ve Lens gibi isimlerle vedalaşmanın yollarını arayacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Önümüzdeki sezon 8+6 yabancı kuralı geçerli olacak Süper Lig'de yine şampiyonluk için mücadele edecek olan siyah-beyazlılarda, 12 yabancı oyuncu bulunuyor.
Diego Costa, Ghezzal ve Rosier transferlerinde büyük aşama kaydeden Beşiktaş'ta 3 ismin de kadroya dahil olması durumunda sayı 15'e yükselecek.
Fotomaç'ta yer alan habere göre, Kartal; Douglas, Boyd, Lens gibi gözden çıkardığı isimlerle vedalaşmanın yollarını arayacak. Bu sayı, ikinci golcünün yabancı olması durumunda da artacak.
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