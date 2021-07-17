17 Temmuz 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Valentin Rosier ile anlaşma tamam! Alacağı ücreti açıkladı

Rosier ile anlaşma tamam! Alacağı ücreti açıkladı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 17.07.2021 Giriş Tarihi: 17.07.2021

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Sporting Lizbon'dan kiraladığı Valentin Rosier'de mutlu sona yakın. Siyah-beyazlıların, Galatasaray'ın da talip olduğu Fransız futbolcuyla her konuda anlaşmaya vardığı öğrendi. İşte Rosier transferinin detayları... (BJK spor haberi)

Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyonlukla kapatan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Salih Uçan, Mehmet Topal ve Kenan Karaman transferlerini resmen açıklayan siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen ve sergilediği başarılı performansla kazanılan kupalarda büyük pay sahibi olan Valentine Rosier'i kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.

Beşiktaş, Galatasaray'ın da kadrosuna katmak için çalışmalarına devam ettiği Fransız futbolcuyla her konuda anlaşmaya vardı. A Spor muhabiri Sercan Dikme, Rosier'in Beşiktaş ile bonuslar dışında 1.35- 1.4 milyon Euro'luk bir garanti ücret üzerinden anlaşma sağladığını ve yönetimin Sporting Lizbon'a yaptığı yeni teklife cevap beklediğini söyledi.

Dikme ayrıca yıldız oyuncunun "Ben Beşiktaş'ta oynamak istiyorum. Başka hiçbir kulüpte oynamak istemiyorum. 4 yıl boyunca Beşiktaş forması giymek istiyorum." dediğini ifade etti.

Valentin Rosier, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 37 maçta 3 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.

Rosier ile anlaşma tamam! İşte alacağı ücret

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