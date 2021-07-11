Transferde hareketli günler geçirmeye başlayan Beşiktaş, bir yıldız ismi daha kadrosuna katmak üzere. Fotomaç'ın haberine göre, Diego Costa, Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier için oyuncular ve kulüpleriyle anlaşan siyah-beyazlı kulüp, uzun süredir gündemde olan Alex Teixeira konusunda da büyük aşama kaydetti.