11 Temmuz 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Alex Teixeira'yı bitiriyor! Alacağı ücret belli oldu

Transferde hareketli günler geçiren Beşiktaş'ta, Diego Costa, Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'de mutlu son yakın. Şampiyonlar Ligi'ne güçlü bir kadroyla girmek isteyen Kartal'da, bir bomba daha patlıyor. Siyah beyazlılar, uzun süredir uğraş verdiği Alex Teixeira transferini bitirmeye çok yakın. İşte Brezilyalı yıldızın alacağı ücret ve imza atacağı tarih... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Alex Teixeira'yı bitiriyor! Alacağı ücret belli oldu
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 11.07.2021

Transferde hareketli günler geçirmeye başlayan Beşiktaş, bir yıldız ismi daha kadrosuna katmak üzere. Fotomaç'ın haberine göre, Diego Costa, Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier için oyuncular ve kulüpleriyle anlaşan siyah-beyazlı kulüp, uzun süredir gündemde olan Alex Teixeira konusunda da büyük aşama kaydetti.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Alex Teixeira'yı bitiriyor! Alacağı ücret belli oldu

Arkadaşı Josef üzerinden 31 yaşındaki sambacı ile maaş pazarlığı yapan yönetim, nihayet inadını kırmayı başardı. Senelik 2 milyon euro ücret ve 500 bin euro da bonuslar olmak üzere anlaşmaya varıldı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Alex Teixeira'yı bitiriyor! Alacağı ücret belli oldu

'COME TO BEŞİKTAŞ' ÇILGINLIĞI

Oyuncunun istediği rakamın oldukça altında bir rakama Beşiktaş'ın teklifini kabul etmesinde ise 2 etken rol oynadı. Bunlardan ilki Beşiktaş harici bir takımdan teklif alamaması oldu. Diğere ise 1 Ocak'tan bu yana boşta olması nedeniyle form kazanmak için idmanlara erken başlaması gerektiğiydi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Alex Teixeira'yı bitiriyor! Alacağı ücret belli oldu

Ülkesinde tatil yapan 31 yaşındaki futbolcunun da Costa, Ghezzal, Rosier gibi gelecek hafta içinde açıklanabileceği belirtildi. Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar, oyuncunun sosyal medya hesabını yorum yağmuruna tuttu. "Come to Beşiktaş" paylaşımları yapıldı.

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