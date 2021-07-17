17 Temmuz 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a flaş transfer önerisi! Portekizli golcü Eder Kartal'a teklif edildi...

Menajerler Kartal'a o forveti önerdi!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 17.07.2021

Yeni sezon öncesinde Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'u kaybeden Beşiktaş forvet arayışlarına başladı. Siyah beyazlılar bir çok yıldız isimle görüşme gerçekleştirirken, menajerler de harekete geçti. Kara Kartal'a Lokomotiv Moskova'dan ayrılan ve şu anda boşta olan Portekizli golcü Eder önerildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Kadrosuna kaliteli bir forvet katmak için arayışlarını sürdüren Beşiktaş'a flaş bir transfer önerisi geldi. İddiaya göre Rus ekibi Lokomotiv Moskova'dan ayrılan ve şu anda boşta olan Portekizli golcü Eder'in Beşiktaş'a teklif edildiği ileri sürüldü. 33 yaşındaki santrforun menajerinin oyuncuyu uygun şartlarda getirebileceğini söylediği kaydedildi. Portekizli golcü geçen sezon 26 maçta 2 gol, 2 asistle oynamıştı.

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