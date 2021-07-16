16 Temmuz 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları devam ediyor! Domagoj Vida ve Cyle Larin...

Beşiktaş hazırlıklara devam etti! Vida ve Larin...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.07.2021

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın önderliğindeki Nevzat Demir Tesisleri'nde süren çalışmalara Domagoj Vida ve Cyle Larin katılmadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Yeni sezon hazırlıklarını Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdüren Beşiktaş, günü çift idmanla tamamladı.

Yeni sezon hazırlıkları ikinci etap kamp çalışmaları kapsamında Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, günü çift antrenmanla tamamladı. Basına kapalı olarak yapılan sabah antrenmanında denge ve kuvvet çalışan siyah-beyazlılar, akşam antrenmanın ilk 15 dakikasında ise basına açık çalıştı. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik idmanıydı. Düz koşunun ardından istasyon çalışması yapan futbolcular, basına kapalı bölümde ise taktik idman yaptı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yeni transferi Kenan Karaman açıklamalarda bulundu! "Aklımda hep Beşiktaş vardı"

VIDA VE LARIN KATILMADI

Antrenmana izinli olan Domagoj Vida ve Kanada Milli Takımı'nda görev yapan Cyle Larin katılmadı. Kadro dışı bırakılan Jeremain Lens, Douglas Santos ve Umut Nayir idmana katılmadı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Kenan Karaman: Aklımda hep Beşiktaş vardı Kenan Karaman: "Aklımda hep Beşiktaş vardı"
Beşiktaş'tan yıldız oyuncuya resmi teklif! Beşiktaş'tan yıldız oyuncuya resmi teklif!
Ghezzal transferinde son durum ne? Hangi takıma daha yakın? Ghezzal transferinde son durum ne? Hangi takıma daha yakın?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör