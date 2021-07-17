Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Alex Teixeira transferi tamam! Brezilyalı yıldız Kartal oluyor...
Beşiktaş uzun süredir transfer listesinin ilk sırasında bulunan Alex Teixeira'da mutlu sona ulaştı. Özellikle siyah beyazlıların Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza'nın bu transferde önemli rol oynadığı bilinirken, taraflar her konuda anlaşmaya vardı. Yıldız 10 numara bir kaç gün içerisinde İstanbul'a gelerek resmi imzayı atacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Ofansif orta saha için en ciddi aday durumunda olan Alex Teixeira konusunda dün flaş bir iddia gündeme geldi. Siyah beyazlıların uzun süredir Josef de Souza üzerinden görüşmeler yaptığı sambacı ile 2 yıllık anlaşma sağladığı ileri sürüldü.
Fotomaç'ın haberine göre; 31 yaşındaki on numaranın uzun uğraşları sonucu maaş konusunda yumuşadığı belirtilse de net ücret konusunda bir bilgiye ulaşılamadı. Tarafların şimdi menajerin alacağı ücret, maç başı ve bonuslar gibi bazı konularda küzük pazarlıklar yaptığı ifade edildi.
Bu tür küçük detayların kesin olarak halledileceği, hatta Alex'in 2 gün içinde İstanbul'a gelip resmi imzayı atacağı bile belirtildi. Josef, Brezilya'dan dönerken "İstanbul'da görüşürüz kardeşim" notu ile Alex'i işaret etmişti.
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