17 Temmuz 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Alex Teixeira transferi tamam! Brezilyalı yıldız Kartal oluyor...

Beşiktaş uzun süredir transfer listesinin ilk sırasında bulunan Alex Teixeira'da mutlu sona ulaştı. Özellikle siyah beyazlıların Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza'nın bu transferde önemli rol oynadığı bilinirken, taraflar her konuda anlaşmaya vardı. Yıldız 10 numara bir kaç gün içerisinde İstanbul'a gelerek resmi imzayı atacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Alex Teixeira transferi tamam! Brezilyalı yıldız Kartal oluyor...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 17.07.2021

Ofansif orta saha için en ciddi aday durumunda olan Alex Teixeira konusunda dün flaş bir iddia gündeme geldi. Siyah beyazlıların uzun süredir Josef de Souza üzerinden görüşmeler yaptığı sambacı ile 2 yıllık anlaşma sağladığı ileri sürüldü.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Alex Teixeira transferi tamam! Brezilyalı yıldız Kartal oluyor...

Fotomaç'ın haberine göre; 31 yaşındaki on numaranın uzun uğraşları sonucu maaş konusunda yumuşadığı belirtilse de net ücret konusunda bir bilgiye ulaşılamadı. Tarafların şimdi menajerin alacağı ücret, maç başı ve bonuslar gibi bazı konularda küzük pazarlıklar yaptığı ifade edildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Alex Teixeira transferi tamam! Brezilyalı yıldız Kartal oluyor...

Bu tür küçük detayların kesin olarak halledileceği, hatta Alex'in 2 gün içinde İstanbul'a gelip resmi imzayı atacağı bile belirtildi. Josef, Brezilya'dan dönerken "İstanbul'da görüşürüz kardeşim" notu ile Alex'i işaret etmişti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Ghezzal krizi! Yönetimi kızdırdı Ghezzal krizi! Yönetimi kızdırdı
D. Costa Beşiktaş'ı oyaladı! Kartal'ın sabrı taştı D. Costa Beşiktaş'ı oyaladı! Kartal'ın sabrı taştı
Adım adım De Jong! Beşiktaş kulübüyle anlaştı Adım adım De Jong! Beşiktaş kulübüyle anlaştı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör