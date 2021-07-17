Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Alex Teixeira transferi tamam! Brezilyalı yıldız Kartal oluyor...

Fotomaç'ın haberine göre; 31 yaşındaki on numaranın uzun uğraşları sonucu maaş konusunda yumuşadığı belirtilse de net ücret konusunda bir bilgiye ulaşılamadı. Tarafların şimdi menajerin alacağı ücret, maç başı ve bonuslar gibi bazı konularda küzük pazarlıklar yaptığı ifade edildi.