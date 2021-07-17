Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı, milli oyuncu Özge Yavaş'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Hatay Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen 30 yaşındaki oyun kurucu ile sözleşme imzalandığı belirtildi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Hatay Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen 30 yaşındaki oyun kurucu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Özge Yavaş, geçen sezon Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde forma giydiği 15 maçta 10,5 sayı, 7,4 asist ve 3,2 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

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