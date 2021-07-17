17 Temmuz 2021, Cumartesi

BASKETBOL

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı Özge Yavaş'ı renklerine bağladı!

Beşiktaş Özge Yavaş'ı renklerine bağladı!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 17.07.2021

Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı, milli oyuncu Özge Yavaş'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Hatay Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen 30 yaşındaki oyun kurucu ile sözleşme imzalandığı belirtildi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Hatay Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen 30 yaşındaki oyun kurucu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Özge Yavaş, geçen sezon Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde forma giydiği 15 maçta 10,5 sayı, 7,4 asist ve 3,2 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

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