17 Temmuz 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal krizi! Cezayirli oyuncudan flaş talep...

Beşiktaş formasıyla geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Rachid Ghezzal, kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulübü Leicester City'nin yolunu tutmuştu. Siyah beyazlılar her ne kadar Cezayirli oyuncunun bonservisini almak istese de henüz somut bir adım atılmış değil. Görüşmelerin uzamasındaki en büyük etken ise Ghezzal'ın maaş talebi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal krizi! Cezayirli oyuncudan flaş talep...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 17.07.2021

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal transferi arapsaçına dönmüş durumda... Şampiyonluğun ardından bu sezonda siyah beyazlı formayı giymek isteyen Cezayirli oyuncu Galatasaray'ın devreye girip fiyat yükseltmesinin ardından Beşiktaş'tan daha fazla yıllık ücret talep etmişti.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal krizi! Cezayirli oyuncudan flaş talep...

Takvim'in haberine göre, taraflar arasında yapılan görüşmelerde Ghezzal'ın yıllık ücret konusunda diretmesi görüşmeleri tıkadı. Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın, Ghezzal'ın takımda kalması için yönetime baskı yapıyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal krizi! Cezayirli oyuncudan flaş talep...

SERGEN YALÇIN TEPKİ GÖSTERDİ

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Beşiktaş Taknik Direktörü Sergen Yalçın da Ghezzal'ın menajeri Fazuli ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal krizi! Cezayirli oyuncudan flaş talep...

Yalçın, Faslı menajere "Kimse Beşiktaş'tan büyük değildir. Başkan Çebi ve yönetimi olağanüstü para verdi. Ayıptır" diye tepki gösterdi.

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