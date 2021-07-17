Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal krizi! Cezayirli oyuncudan flaş talep...

Beşiktaş formasıyla geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Rachid Ghezzal, kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulübü Leicester City'nin yolunu tutmuştu. Siyah beyazlılar her ne kadar Cezayirli oyuncunun bonservisini almak istese de henüz somut bir adım atılmış değil. Görüşmelerin uzamasındaki en büyük etken ise Ghezzal'ın maaş talebi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal transferi arapsaçına dönmüş durumda... Şampiyonluğun ardından bu sezonda siyah beyazlı formayı giymek isteyen Cezayirli oyuncu Galatasaray'ın devreye girip fiyat yükseltmesinin ardından Beşiktaş'tan daha fazla yıllık ücret talep etmişti.

Takvim'in haberine göre, taraflar arasında yapılan görüşmelerde Ghezzal'ın yıllık ücret konusunda diretmesi görüşmeleri tıkadı. Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın, Ghezzal'ın takımda kalması için yönetime baskı yapıyor.