Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın'dan Rachid Ghezzal'a flaş sitem!

Beşiktaş'ta, transferi çıkmaza giren Racihd Ghezzal konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlıların, 2.8 milyon Euro'dan 3.2 milyon Euro'ya çıkmasına rağmen menajer Fazuli 4 yıllık kontrat istedi. Duruma tepki gösteren Başkan Ahmet Nur Çebi, tüm fedakârlığı yaptıklarını belirterek "İsteyen istediği yere gider, teklifimizi yaptık bekliyoruz" dedi. Teknik Direktör Sergen Yalçın ise, yıldız futbolcuyla görüntülü konuşarak, "Benden çok para alıyorsunuz hala imzalamıyorsunuz. Bunu unutmayın herkesin yeri dolar. Burada çok güzel bir arkadaş grubu yakaladık. Bunu Şampiyonlar Liginde çok iyi değerlendirmeliyiz" ifadesini kullandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın geçen sezon Leicester City'den kiralanan ve şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Rachid Ghezzal'la yeniden anlaşmak için yaptığı görüşmelerde oyuncunun ve menajerinin tavrı yönetimin de Sergen Yalçın'ın da sabrını taşırdı.

Menajer Anoir Fazuli, 2 gün önce kulübün teklifini kabul ederken son görüşmede "Galatasaray'la görüşüyoruz" demesi sinirleri gerdi.

Faslı menajer "Ghezzal, Beşiktaş'ta kalmak ve oynamak istiyor. Fakat daha önce önerdiğiniz 2 milyon 800 bin Euro bize çok az geldi. Bu nedenle bu rakamı arttırın" talebinde bulundu.

"BiRAZ iNSAFLI OLALIM!"

Başkan Ahmet Nur Çebi ise "Ghezzal bizim için değerli. Leicester'de 1.8 milyon Euro alıyordu. Rakamı 2.8 milyon Euro'dan 3.2 milyona çıkardık.

Dünyadaki ekonomik krizde biraz insaflı olalım. İsteyen istediği yere gider. Teklifimizi yaptık, bekliyoruz" dedi. Fazuli'nin "Son ve kesin rakam söylüyorum; yıllık 3.2 milyon Euro ücret. 4 yıllık garanti sözleşme ve Leicester'den 4 milyon Euro'ya bonservisini alın" sözleri üzerine Çebi gülümseyerek "Biz hep fedakârlık yaptık" ifadelerini kullandı.

YALÇIN'DAN 'AYIPTIR' ÇIKIŞI

Bu yaşananlar üzerine yönetim görüşmeleri askıya alırken sonrasında teknik direktör Sergen Yalçın devreye girerek menajer Fazuli ile konuştu. Hürriyet'te yer alan habere göre, Yalçın, Faslı menajere "Kimse Beşiktaş'tan büyük değildir. Başkan Çebi ve yönetimi olağanüstü para verdi. Ayıptır" diye tepki gösterdi.

Ghezzal ile Facetime'dan görüşme yaparak, "Canımı sıkıyorsunuz. Benden çok para alıyorsunuz hala imzalamıyorsunuz. Bunu unutmayın herkesin yeri dolar. Burada çok güzel bir arkadaş grubu yakaladık. Bunu Şampiyonlar Liginde çok iyi değerlendirmeliyiz" ifadesini kullandı.

Ghezzal ile sorunu menajerinin çözeceğini belirtti.

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