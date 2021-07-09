Utku Yuvakuran ile 3 yıllık nikah tazeleyen Beşiktaş, bunun yanı sıra birkaç ismi daha listesine aldı. Samsunspor forması giyen Nurullah Aslan'ın, bu sezon da gündemde olduğu belirtildi.

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