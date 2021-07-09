09 Temmuz 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu'da hareketli saatler...

Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu için bir süredir siyah beyazlı ekiple irtibatta olan Fransız temsilcisi OGC Nice'le pazarlık kızıştı. Kara Kartal, Nice ile masaya otururken, Ersin'in satılması durumunda B planını da hazırladı. İşte Beşiktaş'ın listesine aldığı o kaleci... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu'da hareketli saatler...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 09.07.2021

Fransızların ekonomik açıdan güçlü kulüplerinden OGC Nice, Ersin Destanoğlu için Beşiktaş ile masaya oturdu. Uzun süredir Destanoğlu'nu takip eden Nice, 7 milyon euro ile pazarlıklara başladı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu'da hareketli saatler...

Beşiktaş'ın ise 10 milyon euro isteyeceği ve bu rakamdan aşağı düşmeyeceği öğrenildi. Öte yandan genç eldivenin satılması durumunda planlarını hazır tutan siyah beyazlılar, kaleyi yine yerli bir isme emanet etmek istiyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu'da hareketli saatler...

Utku Yuvakuran ile 3 yıllık nikah tazeleyen Beşiktaş, bunun yanı sıra birkaç ismi daha listesine aldı. Samsunspor forması giyen Nurullah Aslan'ın, bu sezon da gündemde olduğu belirtildi.

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