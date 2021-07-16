16 Temmuz 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş hazırlık maçlarının programını açıkladı
Son dakika Beşiktaş haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, ilk etap hazırlık maçlarını programını açıkladı. 2 hazırlık maçı yapacak olan siyah-beyazılar, Başakşehir ve Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ın 2021-2022 sezonu öncesi ilk etap hazırlık maçlarının programı belli oldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlı takım, 27 Temmuz Salı günü Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki mücadele saat 19.00'da başlayacak.
Beşiktaş, 31 Temmuz Cumartesi günü ise aynı yerde ve saatte Kayserispor ile bir hazırlık maçı oynayacak.
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