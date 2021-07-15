15 Temmuz 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Diego Costa'dan ümidi kesti! Yeni hedef Luuk De Jong...

Beşiktaş'ta golcü arayışları sürüyor. Siyah beyazlılar, forvet transferinde bir çok isimle görüşme yaptı. Gündemde olan önemli oyuncularından Diego Costa'nın bitmek bilmeyen talepleri Kara Kartal'ın bu transferde bir adım geri atmasına neden oldu. İspanyol golcüyle uzlaşamayan Beşiktaş, rotasını Hollandalı santrfor Luuk De Jong'a çevirdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Diego Costa'dan ümidi kesti! Yeni hedef Luuk De Jong...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.07.2021

Santrfor transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, Dzeko ve Mitrovic'den yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçilmiş, Diego Costa ise listenin bir numarasına yazılmıştı. Sabah'ın haberine göre; ancak İspanyol futbolcunun sürekli taleplerinin değişmesinden dolayı daha fazla zaman kaybetmek istemeyen siyah beyazlılar, ibreyi Luuk de Jong'a çevirdi. Kartal, Hollandalı futbolcu için kulübü Sevilla'ya kiralama teklifinde bulundu.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Diego Costa'dan ümidi kesti! Yeni hedef Luuk De Jong...

SEVİLLA MAAŞ YÜKÜNDEN KURTULMAK İSTİYOR

Mevcut kadrosunda Munir El Haddadi ve Youssef En-Nesyri'yi bulunduran İspanyol kulübü, bir forvet daha almayı planlıyor. Bu durumda De Jong, 4. santrfor konumuna düşecek. Oyuncunun 2.5 milyon Euro'luk maaş yükünden kurtulmak isteyen Sevilla'nın, Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığı belirtildi. Haziran 2023'e kadar sözleşmesi olan 30 yaşındaki Hollandalı yıldızın da takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Diego Costa'dan ümidi kesti! Yeni hedef Luuk De Jong...

KİMDİR?

Sevilla 38 kez Hollanda Milli Takımı forması giyen Luuk de Jong'u iki sezon önce 12.5 milyon Euro bonservis bedeliyle PSV'den transfer etmişti. Geride kalan sezonda 48 maça çıkan tecrübeli golcü, bu mücadelelerde 9 gol atarken, 1 de asist yapabildi.

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