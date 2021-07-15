Santrfor transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, Dzeko ve Mitrovic'den yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçilmiş, Diego Costa ise listenin bir numarasına yazılmıştı. Sabah'ın haberine göre; ancak İspanyol futbolcunun sürekli taleplerinin değişmesinden dolayı daha fazla zaman kaybetmek istemeyen siyah beyazlılar, ibreyi Luuk de Jong'a çevirdi. Kartal, Hollandalı futbolcu için kulübü Sevilla'ya kiralama teklifinde bulundu.



