İspanya'nın Sevilla takımında forma giyen Luuk De Jong da üçüncü alternatif isim olarak transfer listesinde yer alıyor. Hürriyet'in haberine göre; siyah beyazlıların ayrıca Lokomotiv Moskova'nın tecrübeli santrforu Ze Luis ile de ilgilendiği iddia edildi. Beşiktaş ve Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon da Ze Luis ile ilgilenmiş ancak transferi sonuçlandıramamıştı.