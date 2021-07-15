Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş rotasını Ze Luis'e çevirdi! Fenerbahçe de istemişti
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yeni sezon öncesi forvet hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta listeye yeni bir isim daha eklendi. Adı Diego Costa, Edin Dzeko, Aleksandar Mitrovic ve Luuk de Jong gibi isimlerle anılan siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile birlikte transfer etmek istediği Ze Luis'i yeniden gündemine aldı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Siyah-beyazlı yönetim, transfer listesindeki yabancı forvetlerle görüşmelerini sürdürüyor. Bonservisi elinde olan Diego Costa ile prensipte söz kesen Beşiktaş, deneyimli futbolcuyu 'imza parası' talebinden vazgeçirebildiği takdirde transferi gerçekleştirecek.
İspanya'nın Sevilla takımında forma giyen Luuk De Jong da üçüncü alternatif isim olarak transfer listesinde yer alıyor. Hürriyet'in haberine göre; siyah beyazlıların ayrıca Lokomotiv Moskova'nın tecrübeli santrforu Ze Luis ile de ilgilendiği iddia edildi. Beşiktaş ve Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon da Ze Luis ile ilgilenmiş ancak transferi sonuçlandıramamıştı.
Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ ve dış transfer sorumlusu Erdal Torunoğulları, transferde titiz bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "Kulübümüzün ödeyebileceği miktarı teklif ediyoruz. Taraftarlarımız merak etmesin, en iyi forveti alacağız" dedi.
ZE LUIS KİMDİR?
Tam adı Jose Luis Mendes Andrade olan futbolcu, 24 Ocak 1991 tarihinde Yeşil Burun Adaları'nın Fogo kentinde dünyaya geldi. Futbola Batuque altyapısında başlayan 30 yaşındaki golcü; Gil Vicente, Braga, Videoton, Spartak Moskova ve Porto formalarını da terletti.
Geçtiğimiz sezon başında Lokomotiv Moskova'ya transfer olan Ze Luis, kariyerinde çıktığı 292 maçta 96 gol ve 40 asistlik bir performans sergiledi. Kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam eden Yeşil Burun Adalı golcünün güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası