15 Temmuz 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş rotasını Ze Luis'e çevirdi! Fenerbahçe de istemişti

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yeni sezon öncesi forvet hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta listeye yeni bir isim daha eklendi. Adı Diego Costa, Edin Dzeko, Aleksandar Mitrovic ve Luuk de Jong gibi isimlerle anılan siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile birlikte transfer etmek istediği Ze Luis'i yeniden gündemine aldı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş rotasını Ze Luis'e çevirdi! Fenerbahçe de istemişti
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.07.2021

Siyah-beyazlı yönetim, transfer listesindeki yabancı forvetlerle görüşmelerini sürdürüyor. Bonservisi elinde olan Diego Costa ile prensipte söz kesen Beşiktaş, deneyimli futbolcuyu 'imza parası' talebinden vazgeçirebildiği takdirde transferi gerçekleştirecek.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş rotasını Ze Luis'e çevirdi! Fenerbahçe de istemişti

İspanya'nın Sevilla takımında forma giyen Luuk De Jong da üçüncü alternatif isim olarak transfer listesinde yer alıyor. Hürriyet'in haberine göre; siyah beyazlıların ayrıca Lokomotiv Moskova'nın tecrübeli santrforu Ze Luis ile de ilgilendiği iddia edildi. Beşiktaş ve Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon da Ze Luis ile ilgilenmiş ancak transferi sonuçlandıramamıştı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş rotasını Ze Luis'e çevirdi! Fenerbahçe de istemişti

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ ve dış transfer sorumlusu Erdal Torunoğulları, transferde titiz bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "Kulübümüzün ödeyebileceği miktarı teklif ediyoruz. Taraftarlarımız merak etmesin, en iyi forveti alacağız" dedi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş rotasını Ze Luis'e çevirdi! Fenerbahçe de istemişti

ZE LUIS KİMDİR?

Tam adı Jose Luis Mendes Andrade olan futbolcu, 24 Ocak 1991 tarihinde Yeşil Burun Adaları'nın Fogo kentinde dünyaya geldi. Futbola Batuque altyapısında başlayan 30 yaşındaki golcü; Gil Vicente, Braga, Videoton, Spartak Moskova ve Porto formalarını da terletti.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş rotasını Ze Luis'e çevirdi! Fenerbahçe de istemişti

Geçtiğimiz sezon başında Lokomotiv Moskova'ya transfer olan Ze Luis, kariyerinde çıktığı 292 maçta 96 gol ve 40 asistlik bir performans sergiledi. Kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam eden Yeşil Burun Adalı golcünün güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.

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