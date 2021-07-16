16 Temmuz 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Kenan Karaman idmana çıktı!

Beşiktaş'ta Kenan Karaman idmana çıktı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 16.07.2021

Yeni sezon çalışmalarına Nevzat Demir Tesisleri'nde devam eden Beşiktaş, günün ikinci idmanını tamamladı. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan duyuruya göre, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanın bir bölümünü başkan Ahmet Nur Çebi de izledi. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmana Beşiktaş'ın yeni transferi Kenan Karaman da katıldı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanın bir bölümünü başkan Ahmet Nur Çebi de izledi.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmana Beşiktaş'ın yeni transferi Kenan Karaman da katıldı. Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanda Beşiktaşlı futbolcular bir süre çeşitli pas ve top kapma idmanları gerçekleştirdi.

Dar alan oyunlarının ardından antrenman taktik uygulamalar ve yarım sahada üç takımla oynanan turnuva maçıyla sona erdi.

Beşiktaş yarın çift idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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