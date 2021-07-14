14 Temmuz 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Lucas Perez hamlesi! Transferde Mesut Özil detayı

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Hücum hattını güçlendirmek için arayışlarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Adı Diego Costa, Aleksandar Mitrovic ve Edin Dzeko gibi isimlerle anılan siyah-beyazlıların, Alaves'te forma giyen İspanyol golcü Lucas Perez'i gündemine aldığı öğrenildi. İşte Perez gelişmesinin ayrıntıları ve transferdeki Mesut Özil detayı... (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Lucas Perez hamlesi! Transferde Mesut Özil detayı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 14.07.2021

Beşiktaş'ta forvet arayışları sürerken bu defa gündeme Alaves forması giyen Lucas Perez geldi. Teknik heyetin tecrübeli bir oyuncu isteği üzerine yöneticilerin Alavesle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki oyuncu için girişimleri hızlandırdıkları öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Lucas Perez hamlesi! Transferde Mesut Özil detayı

Hem sağ kanat hem de ileri uçta 9 numara olarak görev yapabilen Perez'in Premier Lig tecrübesi de bulunuyor. Daha önce Arsenal we West Ham formaları da giyen yıldız oyuncunun maliyetinin uygun olması Beşiktaş için bir artı olarak gösteriliyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Lucas Perez hamlesi! Transferde Mesut Özil detayı

MESUT ÖZİL'İN MENAJERİ PEREZ'İN TÜRKİYE TEMSİLCİSİ

Fanatik'in haberine göre; Perez'in Türkiye temsilcisi Erkut Söğüt'ün futbolcunun Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı, İstanbul'dan başka kulüplerin de Perez'e ilgisinin olduğunu belirtti.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Lucas Perez hamlesi! Transferde Mesut Özil detayı

LUCAS PEREZ KİMDİR?

Tam adı Lucas Perez Martinez olan futbolcu, 10 Eylül 1988 tarihinde İspanya'nın A Coruna kentinde dünyaya geldi. Atletico Madrid ve Rayo Vallecano altyapılarında forma giyen Perez, 2010 yılında Rayo Vallecano ile profesyonek sözleşme imzaladı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Lucas Perez hamlesi! Transferde Mesut Özil detayı

Karpaty, Dinamo Kiev, PAOK, Deportivo La Coruna, Arsenal ve West Ham United formalarını da giyen İspanyol futbolcu, 2019 yılında Alaves'e transfer oldu. Kariyeri boyunca çıktığı 330 maçta 94 gol ve 60 asistlik bir performans sergileyen 32 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri 3 milyon Euro.

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