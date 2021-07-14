Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Lucas Perez hamlesi! Transferde Mesut Özil detayı
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Hücum hattını güçlendirmek için arayışlarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Adı Diego Costa, Aleksandar Mitrovic ve Edin Dzeko gibi isimlerle anılan siyah-beyazlıların, Alaves'te forma giyen İspanyol golcü Lucas Perez'i gündemine aldığı öğrenildi. İşte Perez gelişmesinin ayrıntıları ve transferdeki Mesut Özil detayı... (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta forvet arayışları sürerken bu defa gündeme Alaves forması giyen Lucas Perez geldi. Teknik heyetin tecrübeli bir oyuncu isteği üzerine yöneticilerin Alavesle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki oyuncu için girişimleri hızlandırdıkları öğrenildi.
Hem sağ kanat hem de ileri uçta 9 numara olarak görev yapabilen Perez'in Premier Lig tecrübesi de bulunuyor. Daha önce Arsenal we West Ham formaları da giyen yıldız oyuncunun maliyetinin uygun olması Beşiktaş için bir artı olarak gösteriliyor.
MESUT ÖZİL'İN MENAJERİ PEREZ'İN TÜRKİYE TEMSİLCİSİ
Fanatik'in haberine göre; Perez'in Türkiye temsilcisi Erkut Söğüt'ün futbolcunun Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı, İstanbul'dan başka kulüplerin de Perez'e ilgisinin olduğunu belirtti.
LUCAS PEREZ KİMDİR?
Tam adı Lucas Perez Martinez olan futbolcu, 10 Eylül 1988 tarihinde İspanya'nın A Coruna kentinde dünyaya geldi. Atletico Madrid ve Rayo Vallecano altyapılarında forma giyen Perez, 2010 yılında Rayo Vallecano ile profesyonek sözleşme imzaladı.
Karpaty, Dinamo Kiev, PAOK, Deportivo La Coruna, Arsenal ve West Ham United formalarını da giyen İspanyol futbolcu, 2019 yılında Alaves'e transfer oldu. Kariyeri boyunca çıktığı 330 maçta 94 gol ve 60 asistlik bir performans sergileyen 32 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri 3 milyon Euro.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası