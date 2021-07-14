Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer harekatını sürdürüyor! Michael Krmencik Isaac Mbenza Miha Mevlja... | BJK haberleri

Son dakika Beşiktaş haberleri... Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer harekatını sürdürüyor. Özellikle forvet, kanat ve sağ bek arayan Beşiktaş'ın gündemine Michael Krmencik, Isaac Mbenza, Miha Mevlja gibi isimler geldi. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...

RACHID GHEZZAL Beşiktaş, geçtiğimiz sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Ghezzal ile anlaşma noktasına geldi. Transferin kısa süre içerisinde bitirilmesi bekleniyor.

VALENTINE ROSIER Kartal, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadroya katılan ve kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Valentine Rosier'de büyük aşama kaydetti. Transferin kısa süre içerisinde bitirilmesi bekleniyor.

BRUMA Etkili bir kanat transfer etmek isteyen Beşiktaş, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Bruma ile ilgileniyor. Larin'in satılması halinde Portekizli yıldızın transferi tamamlanacak.

MIHA MEVLJA Montero'nun kiralık sözleşmesinin bitmesi ve Vida-Welinton ikilisinin alternatifsiz kalması üzerine harekete geçen Kara Kartal, serbest statüsündeki Miha Mevlja'yı gündemine aldı.

ISAAC MBENZA Championship ekibi Huddersfield'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Isaac Mbenza, Beşiktaş'ın radarına giren isimler arasında yer alıyor. 1 yıl sözleşmesi kalan Mbenza için pazarlıklar sürüyor.

MICHAEL KRMENCIK Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Club Brugge forması giyen Michael Krmencik ile ilgileniyor. Kartal, Krmencik'i altenatifler arasında tutuyor.