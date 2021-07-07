Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, denge, kuvvet ve kondisyon çalışmasıydı. Antrenman, iki grup halinde salonda yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. İstasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak yapılan denge, kuvvet ve dayanıklılık testleri ile antrenman sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ