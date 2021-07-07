07 Temmuz 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş salonda çalıştı

Beşiktaş kondisyon çalıştı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 07.07.2021

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ndeki salon çalışmasıyla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. (Bjk spor haberi)

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, denge, kuvvet ve kondisyon çalışmasıydı. Antrenman, iki grup halinde salonda yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. İstasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak yapılan denge, kuvvet ve dayanıklılık testleri ile antrenman sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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