Son dakika spor haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi forma tanıtımında konuştu! "Bundan sonra boğazın ortasında tanıtacağız"
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlı kulübün forma tanıtımında açıklamalarda bulundu. Çebi, "Bundan sonra formaları Boğaz'ın ortasında tanıtacağız. Adidas ailesine teşekkür ediyoruz. 5 yıl daha yeniliyoruz sponsorluğu" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlıların yeni sezon formaları için düzenlenen organizasyonda konuştu. İşte Çebi'nin açıklamalarından satır başları;
"2020-21 sezonun şampiyonu olan takımımızın yeni sezon forma tanıtımında biraradayız. Bundan sonra formaları Boğaz'ın ortasında tanıtacağız. Adidas ailesine teşekkür ediyoruz. 5 yıl daha yeniliyoruz sponsorluğu."
"Taraftarsız bir 1.5 yıl geçirdik. Motorları maviliklere sürerken, Beşiktaş taraftarına da sesleniyoruz ve diyoruz ki #BeşiktaşSensin. Taraftarımızı stadyumda görmeyi çok özledik."
"Sponsorluklar çok önemli. Adidas da bizim için çok önemli bir sponsor bizim için. Ailemizin bir parçası. Formalarımız çok güzel oldu. Taraftarlarımızın ilgi göstereceğini düşünüyoruz."
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