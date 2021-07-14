Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlı kulübün forma tanıtımında açıklamalarda bulundu. Çebi, "Bundan sonra formaları Boğaz'ın ortasında tanıtacağız. Adidas ailesine teşekkür ediyoruz. 5 yıl daha yeniliyoruz sponsorluğu" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlıların yeni sezon formaları için düzenlenen organizasyonda konuştu. İşte Çebi'nin açıklamalarından satır başları;

"2020-21 sezonun şampiyonu olan takımımızın yeni sezon forma tanıtımında biraradayız. Bundan sonra formaları Boğaz'ın ortasında tanıtacağız. Adidas ailesine teşekkür ediyoruz. 5 yıl daha yeniliyoruz sponsorluğu."

"Taraftarsız bir 1.5 yıl geçirdik. Motorları maviliklere sürerken, Beşiktaş taraftarına da sesleniyoruz ve diyoruz ki #BeşiktaşSensin. Taraftarımızı stadyumda görmeyi çok özledik."

"Sponsorluklar çok önemli. Adidas da bizim için çok önemli bir sponsor bizim için. Ailemizin bir parçası. Formalarımız çok güzel oldu. Taraftarlarımızın ilgi göstereceğini düşünüyoruz."

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