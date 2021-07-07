07 Temmuz 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Alex Teixeira teklifi hazır! Yıllık ücret ve bonus...

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Brezilyalı yıldız oyuncu Alex Teixeira'yı gündemine almıştı. Oyuncu ile yakın arkadaşı Josef üzerinden temas kuran siyah-beyazıların, teklif ettiği rakam da ortaya çıktı. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Alex Teixeira teklifi hazır! Yıllık ücret ve bonus...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 07.07.2021

Beşiktaş, 10 numara hedefini Alex Teixeira olarak belirlemişti. Oyuncu ile yakın arkadaşı Josef üzerinden temas kuran siyah-beyazıların teklif ettiği rakam da ortaya çıktı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Alex Teixeira teklifi hazır! Yıllık ücret ve bonus...

Fotomaç'ın edindiği bilgiye göre Beşiktaş; Teixeira'ya yıllık 2 milyon Euro garanti ücret ve 500 - 750 bin Euro arasında performans bonusu içeren 2+1 yıllık bir sözleşme önerdi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Alex Teixeira teklifi hazır! Yıllık ücret ve bonus...

Beşiktaş yıldız oyuncuya imza parası ödemeyi düşünmediğini de iletti. Josef'in Brezilya tatilinden dönerken "İstanbul'da görüşürüz" mesajı ile veda ettiği Teixeira kısa süre içinde Beşiktaş'a cevabını iletecek.

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