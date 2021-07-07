07 Temmuz 2021, Çarşamba
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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Alex Teixeira teklifi hazır! Yıllık ücret ve bonus...
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Brezilyalı yıldız oyuncu Alex Teixeira'yı gündemine almıştı. Oyuncu ile yakın arkadaşı Josef üzerinden temas kuran siyah-beyazıların, teklif ettiği rakam da ortaya çıktı. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş, 10 numara hedefini Alex Teixeira olarak belirlemişti. Oyuncu ile yakın arkadaşı Josef üzerinden temas kuran siyah-beyazıların teklif ettiği rakam da ortaya çıktı.
Fotomaç'ın edindiği bilgiye göre Beşiktaş; Teixeira'ya yıllık 2 milyon Euro garanti ücret ve 500 - 750 bin Euro arasında performans bonusu içeren 2+1 yıllık bir sözleşme önerdi.
Beşiktaş yıldız oyuncuya imza parası ödemeyi düşünmediğini de iletti. Josef'in Brezilya tatilinden dönerken "İstanbul'da görüşürüz" mesajı ile veda ettiği Teixeira kısa süre içinde Beşiktaş'a cevabını iletecek.
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