13 Temmuz 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan stoper harekatı! Pablo Mari, Uros Spajic, Omar Colley, Kaan Ayhan, Christopher Jullien, Aleksandar Dragovic ve Abdülkerim Bardakçı...

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş, yeni sezonun hazırlıklarına başladı. Siyah beyazlılar şampiyon teknik direktörleri Sergen Yalçın'ın önderliğinde, geçtiğimiz sezonda yakalanan başarıya Şampiyonlar Ligi'ni de eklemek istiyor. Kadrosundaki önemli bazı oyuncuları kaybeden Kara Kartal, yapılacak takviyeler için harekete geçti. Savunma hattına 2 oyuncu birden transfer etmek isteyen Kartal'ın listesinde yıldız isimler bulunuyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Beşiktaş'tan stoper harekatı! Pablo Mari, Uros Spajic, Omar Colley, Kaan Ayhan, Christopher Jullien, Aleksandar Dragovic ve Abdülkerim Bardakçı...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 13.07.2021

Transferde gaza basan ve önce Salih Uçan ardından Kenan Karaman ve Mehmet Topal'ı renklerine bağlayan Beşiktaş stoper takviyesi için de işi sıkı tutuyor. Alex Teixeira ve Diego Costa ile anlaşan siyah-beyazlı takım, Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'de de artık saatleri sayarken savunma adayları için de görüşmeleri tüm hızıyla sürdürüyor.

Beşiktaş'tan stoper harekatı! Pablo Mari, Uros Spajic, Omar Colley, Kaan Ayhan, Christopher Jullien, Aleksandar Dragovic ve Abdülkerim Bardakçı...

Bu doğrultuda pek çok ismi listeye alan Kara Kartallar'da Pablo Mari (Arsenal), Uros Spajic (Krasnodar), Omar Colley (Sampdoria), Kaan Ayhan (Sassuolo) öne çıkan adaylar.

Beşiktaş'tan stoper harekatı! Pablo Mari, Uros Spajic, Omar Colley, Kaan Ayhan, Christopher Jullien, Aleksandar Dragovic ve Abdülkerim Bardakçı...

Ancak gelen haberlere göre bu listeye 2 aday daha eklendi. Fotomaç'ın haberine göre; Bunlardan biri Celtic'in Fransız oyuncusu Christopher Jullien. İskoç basınındaki haberlerde siyah- beyazlıların 1.96 boyundaki oyuncu için 5 milyon euro'luk bir teklifte bulunduğu belirtildi. Ancak Celtic'in 28 yaşındaki stoperini bu rakama bırakmayacağı yorumu yapıldı.

Beşiktaş'tan stoper harekatı! Pablo Mari, Uros Spajic, Omar Colley, Kaan Ayhan, Christopher Jullien, Aleksandar Dragovic ve Abdülkerim Bardakçı...

Diğer isimse Kızılyıldız'ın Avusturyalı futbolcusu Aleksandar Dragovic... Kulübü ile 2024'e kadar sözleşmesi olan 30 yaşındaki savunmacı için kiralama teklifi yapıldığı iddia edildi. Önerilen rakam konusunda ise bir bilgi yok... Kulüpler arasında görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.

Beşiktaş'tan stoper harekatı! Pablo Mari, Uros Spajic, Omar Colley, Kaan Ayhan, Christopher Jullien, Aleksandar Dragovic ve Abdülkerim Bardakçı...

YERLİ ADAY ABDÜLKERİM

Yerli aday olarak ise Konyasporlu Abdülkerim Bardakçı ile görüşmeler sürüyor. Siyah-beyazlı kulüp stopere yapacağı 2 takviye için söz konusu adaylar arasında seçim yapacak.

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