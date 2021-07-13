13 Temmuz 2021, Salı
BİZE ULAŞIN
Son dakika transfer haberi: Valentin Rosier'den Galatasaray iddialarına flaş yanıt! "Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum"
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen ve performansıyla takdir toplayan Valentin Rosier'den, transfer açıklaması geldi. Galatasaray'ın da Fransız oyuncuya ilgisi olduğu ve kulübü Sporting'e resmi teklif yaptığı iddialarına, sosyal medya hesabından cevap veren Rosier, "Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta, kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan Valentin Rosier'den flaş bir paylaşım geldi.
Fransız futbolcu, Galatasaray'ın teklifleri karşısında sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.
Rosier, yaptığı paylaşımda, "Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum" ifadelerini kullandı.
İŞTE O PAYLAŞIM:
I am a child of Beşiktaş 🦅 https://t.co/JCedeDzZwP— Valentin Rosier (@VRosier19) July 13, 2021
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası