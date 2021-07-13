13 Temmuz 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Valentin Rosier'den Galatasaray iddialarına flaş yanıt! "Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum"

Rosier'den G.Saray iddialarına flaş yanıt! Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 13.07.2021

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen ve performansıyla takdir toplayan Valentin Rosier'den, transfer açıklaması geldi. Galatasaray'ın da Fransız oyuncuya ilgisi olduğu ve kulübü Sporting'e resmi teklif yaptığı iddialarına, sosyal medya hesabından cevap veren Rosier, "Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta, kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan Valentin Rosier'den flaş bir paylaşım geldi.

Fransız futbolcu, Galatasaray'ın teklifleri karşısında sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.

Rosier, yaptığı paylaşımda, "Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum" ifadelerini kullandı.

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