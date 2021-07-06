Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak Beşiktaş, milli yıldız Kaan Ayhan için kulübü Sassuolo'ya teklifini yaptı ve beklemeye koyuldu. 26 yaşındaki oyuncuyla Fenerbahçe ve Galatasaray da ilgileniyordu. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Kara Kartal'ın stoper listesinde adı üst sıralarda yer alan Kaan Ayhan konusunda da bekleyiş sürüyor. Fotomaç'ın haberine göre; 26 yaşındaki milli futbolcunun kulübü Sassuolo; Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'den teklif aldıklarını doğrulamış, Beşiktaş ile Galatasaray'ın daha avantajlı durumda olduğunu açıklamıştı. Son gelen haberlere göre İtalyan ekibine son teklifini yapan siyahbeyazlıların artık Sassuolo'lu idarecilerin kararını beklemeye geçtiği kaydedildi. Beşiktaş yönetiminin 1.85 boyundaki stoper için 2.5 milyon euro önerdiği ileri sürülmüştü. Asbaşkan Emre Kocadağ, milli futbolcuyu için şartları zorladıklarını açıklamıştı. Kaan'ın piyasa değeri 6 milyon euro.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ