06 Temmuz 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Kaan Ayhan'a teklif yaptı! Sassuolo'nun kararı bekleniyor

Kaan'a teklif yapıldı! Sassuolo'nun kararı...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.07.2021

Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak Beşiktaş, milli yıldız Kaan Ayhan için kulübü Sassuolo'ya teklifini yaptı ve beklemeye koyuldu. 26 yaşındaki oyuncuyla Fenerbahçe ve Galatasaray da ilgileniyordu. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Kara Kartal'ın stoper listesinde adı üst sıralarda yer alan Kaan Ayhan konusunda da bekleyiş sürüyor. Fotomaç'ın haberine göre; 26 yaşındaki milli futbolcunun kulübü Sassuolo; Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'den teklif aldıklarını doğrulamış, Beşiktaş ile Galatasaray'ın daha avantajlı durumda olduğunu açıklamıştı. Son gelen haberlere göre İtalyan ekibine son teklifini yapan siyahbeyazlıların artık Sassuolo'lu idarecilerin kararını beklemeye geçtiği kaydedildi. Beşiktaş yönetiminin 1.85 boyundaki stoper için 2.5 milyon euro önerdiği ileri sürülmüştü. Asbaşkan Emre Kocadağ, milli futbolcuyu için şartları zorladıklarını açıklamıştı. Kaan'ın piyasa değeri 6 milyon euro.

Kenan'la ön sözleşme imzalandı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Salih Uçan'dan Sergen Yalçın itirafı! Transfer sürecimde... Salih Uçan'dan Sergen Yalçın itirafı! "Transfer sürecimde..."
Beşiktaş ve F.Bahçe'ye kötü haber! Yeni takımı açıklandı Beşiktaş ve F.Bahçe'ye kötü haber! Yeni takımı açıklandı
F.Bahçeli yönetici ile Beşiktaşlı yıldız bir arada! İşte o kareler F.Bahçeli yönetici ile Beşiktaşlı yıldız bir arada! İşte o kareler
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör