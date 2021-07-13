Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Diego Costa, Pablo Mari, Aleksandar Dragovic... | BJK haberleri
Son dakika Beşiktaş haberleri... Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer harekatını sürdürüyor. Özellikle forvet, kanat ve sağ bek arayan Beşiktaş'ın gündemine Diego Costa, Pablo Mari, Aleksandar Dragovic gibi isimler geldi. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)
Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...
VALENTINE ROSIER
Kartal, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadroya katılan ve kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Valentine Rosier'de büyük aşama kaydetti. Transferin kısa süre içerisinde bitirilmesi bekleniyor.
ALEKSANDAR DRAGOVIC
30 yaşındaki Avusturalyalı futbolcu Aleksandar Dragovic için Beşiktaş'ın kiralama teklifi yaptığı belirtildi. Futbolcunun kulübü ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
OMAR COLLEY
Beşiktaş, Sampdoria forması giyen savunmacı Omar Colley'e olan ilgisini sürdürüyor. 28 yaşındaki Gambiya'lı stoper için siyah beyazlıların satın alma opsiyonuyla kiralama teklif edeceği belirtildi.
PABLO MARI
Beşiktaş'ın savunma hattına yapacağı transferde, önceliği İspanyol defans oyuncusu Pablo Mari. Yıldız futbolcu için Arsenal'e Satın alma opsiyonlu kiralama önerisi yapılacak.
DIEGO COSTA
İspanyol yıldızın menajeri İstanbul'a geldi ve görüşmeler sağlandı. Ücretinde indirime giden yıldız futbolcunun imza atması için küçük pürüzler kaldı.
BRUMA
Beşiktaş, bir dönem Galatasaray'da oynayan Bruma için devreye girdi. Ancak Sergen Yalçın bu transferi veto etti. Bruma transferi rafa kaldırıldı.
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