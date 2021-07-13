13 Temmuz 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Diego Costa, Pablo Mari, Aleksandar Dragovic... | BJK haberleri

Son dakika Beşiktaş haberleri... Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer harekatını sürdürüyor. Özellikle forvet, kanat ve sağ bek arayan Beşiktaş'ın gündemine Diego Costa, Pablo Mari, Aleksandar Dragovic gibi isimler geldi. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Diego Costa, Pablo Mari, Aleksandar Dragovic... | BJK haberleri
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 13.07.2021

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Diego Costa, Pablo Mari, Aleksandar Dragovic... | BJK haberleri

RACHID GHEZZAL

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Ghezzal ile anlaşma noktasına geldi. Transferin kısa süre içerisinde bitirilmesi bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Diego Costa, Pablo Mari, Aleksandar Dragovic... | BJK haberleri

VALENTINE ROSIER

Kartal, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadroya katılan ve kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Valentine Rosier'de büyük aşama kaydetti. Transferin kısa süre içerisinde bitirilmesi bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Diego Costa, Pablo Mari, Aleksandar Dragovic... | BJK haberleri

ALEKSANDAR DRAGOVIC

30 yaşındaki Avusturalyalı futbolcu Aleksandar Dragovic için Beşiktaş'ın kiralama teklifi yaptığı belirtildi. Futbolcunun kulübü ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Diego Costa, Pablo Mari, Aleksandar Dragovic... | BJK haberleri

OMAR COLLEY

Beşiktaş, Sampdoria forması giyen savunmacı Omar Colley'e olan ilgisini sürdürüyor. 28 yaşındaki Gambiya'lı stoper için siyah beyazlıların satın alma opsiyonuyla kiralama teklif edeceği belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Diego Costa, Pablo Mari, Aleksandar Dragovic... | BJK haberleri

PABLO MARI

Beşiktaş'ın savunma hattına yapacağı transferde, önceliği İspanyol defans oyuncusu Pablo Mari. Yıldız futbolcu için Arsenal'e Satın alma opsiyonlu kiralama önerisi yapılacak.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Diego Costa, Pablo Mari, Aleksandar Dragovic... | BJK haberleri

DIEGO COSTA

İspanyol yıldızın menajeri İstanbul'a geldi ve görüşmeler sağlandı. Ücretinde indirime giden yıldız futbolcunun imza atması için küçük pürüzler kaldı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Diego Costa, Pablo Mari, Aleksandar Dragovic... | BJK haberleri

BRUMA

Beşiktaş, bir dönem Galatasaray'da oynayan Bruma için devreye girdi. Ancak Sergen Yalçın bu transferi veto etti. Bruma transferi rafa kaldırıldı.

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