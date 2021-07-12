12 Temmuz 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Bruma'nın menajeriyle görüştü! İşte Kartal'ın teklifi

Beşiktaş Bruma'nın menajeriyle görüştü!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 12.07.2021 Giriş Tarihi: 12.07.2021

Beşiktaş'ta transferde görüşmeler hızlandı. Siyah beyazlılar, geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray forması giyen Bruma için girişimlere başladı. Hollanda'da PSV forması giyen yıldız oyuncunun menajeriyle, İstanbul'da görüşüldü. İşte Kartal'ın 26 yaşındaki futbolcu için yaptığı teklif... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Beşiktaş, Bruma'nın transfer sürecinde de belirleyici bir noktaya geldi. Bruma'nın PSV Eindhoven'den ayrılarak Türkiye'ye dönmek istemesini fırsata çevirecek olan Beşiktaş, Portekizli futbolcunun menajeri Catio Balde ile bugün kulüp binasında görüşmelere başladı.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ tarafından İstanbul ayağı yürütülen transfer projesinde, Bruma'nın menajeri ile bugün yapılan görüşmelerin ardından yeni bir yol haritası çizilecek.

Bruma ile ekonomik şartlarda da anlaşması beklenen Beşiktaş, PSV Eindhoven ile de Erdal Torunoğulları vasıtasıya görüşmelerini sürdürüyor.

Bruma'yı satın alma opsiyonu ile kiralamak isteyen Beşiktaş, satın alma opsiyonunun zorunlu olmaması konusunda PSV Eindhoven'i ikna etmek için çalışıyor. PSV, Bruma için 4 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonunu sözleşmeye koymak istiyor ancak Beşiktaş, bu opsiyonu tamamen ortadan kaldırmak istiyor.

2013'te Galatasarayir'a 13 milyon Euro'ya transfer olan Bruma, 2015'te Sociedad'a 1.9 milyon Euro'ya kiralanması sonrasında 2017'de Leipzig'e 15 milyon Euro'ya gitmişti. 2019'da ise PSV, yıldız oyuncuyu 12 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı. Yıldız kanat oyuncusu için şu ana kadar 41.9 milyon Euro bonservis ödendi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'tan Jahovic bombası! Sergen Yalçın özellikle istedi Beşiktaş'tan Jahovic bombası! Sergen Yalçın özellikle istedi
Kenan Karaman'ın geliş tarihi belli oldu! Kenan Karaman'ın geliş tarihi belli oldu!
Sürpriz transfer hamlesi! Beklemeye geçildi... Sürpriz transfer hamlesi! Beklemeye geçildi...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör