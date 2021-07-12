Beşiktaş Valentin Rosier transferinde mutlu sona ulaştı! İşte anlaşma detayları
Beşiktaş, transfer belirsizliği yaşanan Valentin Rosier'e kavuşuyor. Siyah beyazlılar, Fransız sağ bekin transferini sonlandırdı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da Rosier için teklif yaptığı bilinirken, yıldız futbolcunun sadece Beşiktaş'ı istediğini söylemesi, Sporting yetkililerinin direncini kırdı ve anlaşmaya varıldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Fransız sağ bek Valentin Rosier, Sporting'e karşı net tavır gösterdi ve Fenerbahçe ile Galatasaray dahil tüm teklifleri reddetti. 24 yaşındaki oyuncu, "Beşiktaş ile anlaştım, diğer teklifleri düşünmüyorum" sözleriyle tavrını belli edip, Portekizliler'in inadını kırdı.
BONSERVİS 3 TAKSİTTE ÖDENECEK
Siyah-beyazlılar, gelecek sezon sonunda devreye girecek olan bonservis opsiyonunun ödeme planını ise 3 taksit olarak sundu. Yeni sözleşme için hazır kıta bekleyen Rosier'in, bu hafta kampa katılması bekleniyor. Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş'tan bonuslar dahil yıllık 1.4 milyon Euro civarı bir rakam kazanacak.
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