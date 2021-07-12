12 Temmuz 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a Sırp stoper! Uros Spajic için teklif sunuldu

Transfer çalışmaları hız kazanan Beşiktaş'ta, sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah beyazlılar, Rus ekibi Kransnodar'ın Sırp futbolcusu Uros Spajic'a talip oldu. Kartal'ın, geçtiğimiz sezonu Feyenoord'da kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki oyuncu için kiralama teklifi yaptığı iddia edildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a Sırp stoper! Uros Spajic için teklif sunuldu
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 12.07.2021

Forvet, orta saha, kanat, bek derken stoper arayışlarına da devam eden siyah-beyazlılarda gündeme gelen son isim Rus ekibi Kransnodar'ın Sırp futbolcusu Uros Spajic oldu.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a Sırp stoper! Uros Spajic için teklif sunuldu

Fotomaç'ta yer alan habere göre, geçen sezonu Feyenoord'da kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki futbolcu için kiralama teklifi yapıldığı iddia edildi. Rus yetkililerin, 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Spajic'i bonservisiyle göndermek istediği ancak Beşiktaş yönetiminin sadece kiralık formülü üzerinde durduğu kaydedildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a Sırp stoper! Uros Spajic için teklif sunuldu

Görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Ayrıca Beşiktaş'ın piyasa değeri 4 milyon euro civarında olan 1.88 boyundaki stoperi 500 bin euro'ya kadrosuna katmak istediği ifade edildi. Sırp stoper daha önce Anderlecht, Toulouse, Kızılyıldız formaları giydi.

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