Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a Sırp stoper! Uros Spajic için teklif sunuldu
Transfer çalışmaları hız kazanan Beşiktaş'ta, sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah beyazlılar, Rus ekibi Kransnodar'ın Sırp futbolcusu Uros Spajic'a talip oldu. Kartal'ın, geçtiğimiz sezonu Feyenoord'da kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki oyuncu için kiralama teklifi yaptığı iddia edildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Forvet, orta saha, kanat, bek derken stoper arayışlarına da devam eden siyah-beyazlılarda gündeme gelen son isim Rus ekibi Kransnodar'ın Sırp futbolcusu Uros Spajic oldu.
Fotomaç'ta yer alan habere göre, geçen sezonu Feyenoord'da kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki futbolcu için kiralama teklifi yapıldığı iddia edildi. Rus yetkililerin, 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Spajic'i bonservisiyle göndermek istediği ancak Beşiktaş yönetiminin sadece kiralık formülü üzerinde durduğu kaydedildi.
Görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Ayrıca Beşiktaş'ın piyasa değeri 4 milyon euro civarında olan 1.88 boyundaki stoperi 500 bin euro'ya kadrosuna katmak istediği ifade edildi. Sırp stoper daha önce Anderlecht, Toulouse, Kızılyıldız formaları giydi.
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