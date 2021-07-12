Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Adis Jahovic bombası! Sergen Yalçın özellikle istedi
Yeni sezon transfer çalışmalarında gaza basan Beşiktaş, Salih Uçan'la resmi sözleşme imzalamıştı. Bonservisi elinde bulunan Mehmet Topal ile de anlaşmaya varan siyah beyazlılarda, forvet gündemine sürpriz bir isim geldi. Kartal, Göztepe'nin golcü oyuncusu Adis Jahovic için temaslara başladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş 'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Aboubakar'ın Al Nassr'a gitmesi, Cenk Tosun'un de Everton'a geri dönmesinin ardından yönetimden 2 forvet takviyesi istedi. Bu doğrultuda siyah beyazlı takımın gündemine Diego Costa, Hulk ve Edin Dzeko gibi isimler geldi.
Sergen Yalçın'ın, bir yıldız forvet transferini istediği ikinci isim için ise farklı isimlerin gündeme geldiği belirtiliyor. Bu isimlere bir yenisi daha eklendi. Fanatik'in haberine göre, geçtiğimiz sezon devre arasında Antalyaspor'dan Göztepe'ye transfer olan 34 yaşındaki futbolcu Adis Jahovic için siyah beyazlıların harekete geçtiği öğrenildi.
Tecrübeli teknik adamın eski öğrencisi olan Jahovic için siyah beyazlı yönetim, İzmir ekibinin kapısını çaldı. Makedon futbolcunun şartlarını sorgulayan Beşiktaş yönetimi, Göztepeli yöneticilerle görüşmelerini sürdürüyor.
Transferin 500 bin euro gibi cüzi bir bedelle gerçekleşebileceği iddia ediliyor.
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