Son dakika transfer haberleri: Kenan Karaman 3 yıl Beşiktaş'ta!
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, ilk imzayı bonservisi elinde olan Salih Uçan'a attırmıştı. Siyah-beyazlılar milli futbolcu Kenan Karaman'la da mutlu sona ulaştı ve oyuncuyla 3 yıl sözleşme imzaladı. Bodrum'da tatil yapan 27 yaşındaki oyuncu, 1-2 gün içerisinde kampa katılacak. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Transfer çalışmalarını sürdüren ve özellikle yerli isimlere yönelen Beşiktaş, Kenan Karaman transferinde sona yaklaştı. EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nın ardından bu futbolcuyla görüşmelerini hızlandıran siyah-beyazlılar, Kenan Karaman'la anlaşmaya vardı.
Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren bu oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek olan Beşiktaş, Kenan Karaman'la 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
Sağ açık, sol açık ve forvet bölgelerinde forma giyen 27 yaşındaki futbolcunun, 1-2 gün içerisinde kampa katılması bekleniyor. Kenan Karaman, geçtiğimiz sezon Fortuna Düsseldorf formasıyla çıktığı 28 karşılaşmada 7 gol atıp 2 de asist yaptı.
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