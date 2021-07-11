Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta şov başlıyor! Diego Costa Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal...

Beşiktaş'ta transfer şov başlıyor... Fotomaç'ın haberine göre, menajeri İstanbul'a gelen dünyaca ünlü İspanyol forvet, ücretinde indirime gitti. Artık sadece küçük pürüzler üzerinde duruluyor. 32 yaşındaki golcü bu hafta içinde İstanbul'a gelecek ve detaylı sağlık kontrolünden geçirilecek.