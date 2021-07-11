11 Temmuz 2021, Pazar
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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta şov başlıyor! Diego Costa Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal...
Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş, transferdeki derin sessizliğine 3 bomba isimle son veriyor. Kara Kartal, geçtiğimiz sezon müthiş katkılar sunan sağ kanat Rachid Ghezzal, sağ bek Valentin Rosier ile yola devam ediyor. Ayrıca dünya yıldızı Diego Costa'da da mutlu sona çok yaklaştı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Bireysel çalışmalarına hâlâ Beşiktaş formasıyla devam eden 24 yaşındaki Fransız sağ bek iyice bastırdı, kulübü Sporting Lizbon 3.5 milyon euro'ya 'Evet' demek zorunda kaldı. Rosier'in bu hafta 4 yıllık imza atması bekleniyor.
Beşiktaş, 29 yaşındaki Cezayirli ile maaş konusunda anlaştıktan sonra menajeri Fazuli, İngiltere'ye giderek kulübü Leicester City ile masaya oturdu. Sıkı pazarlıklar sonrası taraflar 4 milyon euro civarında bonservis bedelinde el sıkıştı.
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