11 Temmuz 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta şov başlıyor! Diego Costa Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal...

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş, transferdeki derin sessizliğine 3 bomba isimle son veriyor. Kara Kartal, geçtiğimiz sezon müthiş katkılar sunan sağ kanat Rachid Ghezzal, sağ bek Valentin Rosier ile yola devam ediyor. Ayrıca dünya yıldızı Diego Costa'da da mutlu sona çok yaklaştı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta şov başlıyor! Diego Costa Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 11.07.2021

Beşiktaş'ta transfer şov başlıyor... Fotomaç'ın haberine göre, menajeri İstanbul'a gelen dünyaca ünlü İspanyol forvet, ücretinde indirime gitti. Artık sadece küçük pürüzler üzerinde duruluyor. 32 yaşındaki golcü bu hafta içinde İstanbul'a gelecek ve detaylı sağlık kontrolünden geçirilecek.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta şov başlıyor! Diego Costa Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal...

Bireysel çalışmalarına hâlâ Beşiktaş formasıyla devam eden 24 yaşındaki Fransız sağ bek iyice bastırdı, kulübü Sporting Lizbon 3.5 milyon euro'ya 'Evet' demek zorunda kaldı. Rosier'in bu hafta 4 yıllık imza atması bekleniyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta şov başlıyor! Diego Costa Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal...

Beşiktaş, 29 yaşındaki Cezayirli ile maaş konusunda anlaştıktan sonra menajeri Fazuli, İngiltere'ye giderek kulübü Leicester City ile masaya oturdu. Sıkı pazarlıklar sonrası taraflar 4 milyon euro civarında bonservis bedelinde el sıkıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
İngilizler duyurdu! Kartal'a süper kanat İngilizler duyurdu! Kartal'a süper kanat
Beşiktaş Teixeira'yı bitiriyor! Alacağı ücret belli oldu Beşiktaş Teixeira'yı bitiriyor! Alacağı ücret belli oldu
Ünlü isim açıkladı! Chelsea'nin golcüsü Kartal'a Ünlü isim açıkladı! Chelsea'nin golcüsü Kartal'a
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör