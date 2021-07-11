11 Temmuz 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: İspanyollar duyurdu! Beşiktaş Willian Jose için Real Sociedad'a teklif yaptı

İspanyollar duyurdu! Beşiktaş'tan golcü isme resmi teklif
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 11.07.2021 Giriş Tarihi: 11.07.2021

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için İspanya basınından flaş bir iddia geldi. Vincent Aboubakar'ın takımdan ayrılmasının ardından golcü arayışlarına devam eden siyah beyazlılar, Brezilyalı santrfor Willian Jose için Real Sociedad'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Transferde Salih Uçan'la resmi sözleşme imzalayan Beşiktaş'ta, hareketlilik devam ediyor. Siyah beyazlıların golcü arayışı sürerken, İspanyol basınından çarpıcı bir transfer iddiası geldi.

AS'ta yer alan habere göre, Beşiktaş, Real Sociedad'da forma giyen Brezilyalı santrfor Willian Jose için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

Real Sociedad'ın, Willian Jose için yaklaşık 15 milyon Euro bonsevis bedeli talep ettiği belirtildi.

Bu ücreti herhangi bir kulübün ödemeye yanaşmadığı, masadaki en ciddi teklifin siyah beyazlılardan geldiği aktarıldı.

29 yaşındaki futbolcunun Real Sociedad ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Willian Jose, geçen sezonun ikinci yarısında Premier Lig takımlarından Wolverhampton'da kiralık olarak forma giymişti.

1.89 boyundaki santrfor, geçen sezon 39 maça çıkarken, 7 gol attı, 2 de asist yaptı.

Daha önce kariyerinde, Las Palmas, Club Deportivo Maldonado, Santos FC, Grêmio, São Paulo ve Real Zaragoza gibi takımlarda ter döken Jose'nin güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro.

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