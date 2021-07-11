11 Temmuz 2021, Pazar
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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Mehmet Topal hamlesi! Sergen Yalçın istiyor
Geçtiğimiz sezonu iki kupayla kapatan Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları sürüyor. Siyah beyazlıların gündemine deneyimli orta saha Mehmet Topal geldi. Başakşehir ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki oyuncu için girişimlerin başladığı aktarıldı. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da takımda görmeyi istediği Mehmet Topal ile ilk görüşmenin yapıldığı kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş yerli transfer girişimlerinde sürpriz bir isimle temaslara başladı. Siyah-beyazlılar da teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda Mehmet Topal ile görüşme yapıldı.
Sabah'ta yer alan habere göre, tecrübeli teknik adam, Mehmet Topal'ı yerli oyuncu rotasyonunda hem stoper hem ön libero olarak kullanmak istiyor.
Başakşehir ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki orta saha oyuncusunun da Beşiktaş'ta oynamak istediği ve yönetimle yaptığı ilk görüşmede maddi konuları sorun etmeyeceğini belirtti.
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