11 Temmuz 2021, Pazar
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Son dakika spor haberi: İngiliz basınından transfer iddiası! Beşiktaş Isaac Mbenza'nın peşinde
Yeni sezon transfer çalışmaları hız kazanan Beşiktaş'ta, birçok isim için girişimler sürüyor. İngiliz basınında çıkan habere göre Kartal, Championship ekibi Huddersfield’da forma giyen kanat oyuncusu Isaac Mbenza'nın peşine düştü. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için yeni bir iddia ortaya atıldı.
Fotomaç'ın İngiliz basınından derlediği haberlere göre; siyah beyazlılar, Championship ekibi Huddersfield'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Isaac Mbenza'nın peşinde.
Takımıyla 1 senelik sözleşmesi kalan 25 yaşındaki futbolcu için ilk temas sağlanırken bonservis konusunda görüşmeler devam ediyor.
İsmi daha önce birçok kez Türk takımlarıyla anılan Belçikalı futbolcu, 2018'de Montpellier'den 2.5 milyon euro'ya kiralanmış ve 2019'da da 12.5 milyon euro'ya bonservisi alınmıştı.
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