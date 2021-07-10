Son dakika transfer haberi: Ünlü isim açıkladı! Chelsea'nin golcüsü Ike Ugbo Beşiktaş'a
Vincent Aboubakar'ın takımdan ayrılmasının ardından golcü arayışı süren Beşiktaş için flaş bir transfer iddası geldi. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, siyah beyazlıların, Chelsea'nin genç forveti Ike Ugbo ile ilegilendiğini duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Diego Costa'yı kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürürken bir golcü için daha devreye girdi.
FORVETE IKE UGBO HAMLESİ
Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun verdiği habere göre, siyah beyazlılar, Chelsea'nin genç golcüsü Ike Ugbo ile ilgileniyor.
Ike Ugbo'ya Beşiktaş'ın yanı sıra Feyenoord, Genk ve PSV'nin de talip olduğu belirtildi.
Chelsea ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki futbolcu için İngiliz ekibinin yakın zamanda kararını açıklaması bekleniyor.
İngiliz golcünün güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
1.86 boyundaki Ugbo, geçtiğimiz sezonu Belçika'nın Cercle Brugge takımında geçirdi. Ugbo, Brugge'de 34 maça çıkarken, 17 gol ve 1 asist kaydetti.
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