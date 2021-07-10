10 Temmuz 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Ünlü isim açıkladı! Chelsea'nin golcüsü Ike Ugbo Beşiktaş'a

Ünlü isim açıkladı! Chelsea'nin golcüsü Kartal'a
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 10.07.2021 Giriş Tarihi: 10.07.2021

Vincent Aboubakar'ın takımdan ayrılmasının ardından golcü arayışı süren Beşiktaş için flaş bir transfer iddası geldi. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, siyah beyazlıların, Chelsea'nin genç forveti Ike Ugbo ile ilegilendiğini duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Diego Costa'yı kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürürken bir golcü için daha devreye girdi.

FORVETE IKE UGBO HAMLESİ

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun verdiği habere göre, siyah beyazlılar, Chelsea'nin genç golcüsü Ike Ugbo ile ilgileniyor.

Ike Ugbo'ya Beşiktaş'ın yanı sıra Feyenoord, Genk ve PSV'nin de talip olduğu belirtildi.

Chelsea ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki futbolcu için İngiliz ekibinin yakın zamanda kararını açıklaması bekleniyor.

İngiliz golcünün güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

1.86 boyundaki Ugbo, geçtiğimiz sezonu Belçika'nın Cercle Brugge takımında geçirdi. Ugbo, Brugge'de 34 maça çıkarken, 17 gol ve 1 asist kaydetti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'a Güven piyangosu! Beşiktaş'a Güven piyangosu!
Beşiktaş'ta çifte mutlu son! Anlaşma tamam Beşiktaş'ta çifte mutlu son! Anlaşma tamam
Beşiktaş'ta Larin belirsizliği! Beşiktaş'ta Larin belirsizliği!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör