Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Diego Costa'yı kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürürken bir golcü için daha devreye girdi.

FORVETE IKE UGBO HAMLESİ

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun verdiği habere göre, siyah beyazlılar, Chelsea'nin genç golcüsü Ike Ugbo ile ilgileniyor.

Ike Ugbo'ya Beşiktaş'ın yanı sıra Feyenoord, Genk ve PSV'nin de talip olduğu belirtildi.

Chelsea ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki futbolcu için İngiliz ekibinin yakın zamanda kararını açıklaması bekleniyor.

İngiliz golcünün güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

1.86 boyundaki Ugbo, geçtiğimiz sezonu Belçika'nın Cercle Brugge takımında geçirdi. Ugbo, Brugge'de 34 maça çıkarken, 17 gol ve 1 asist kaydetti.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ