03 Temmuz 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'da son tango! İşte yapılacak teklif

Beşiktaş'ın, geçtiğimiz sezon çifte kupa kazanmasında büyük rol oynayan Rachid Ghezzal ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Kartal, Cezayirli yıldızın transferindeki düğümü çözmek için atağa kalktı. Leicester City ile pazarlıklarında önemli aşama kaydeden siyah-beyazlılar, gelecek hafta da tecrübeli futbolcunun menajeriyle masaya oturmayı planlıyor. İşte Beşiktaş'ın Ghezzal için yapacağı teklif... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'da son tango! İşte yapılacak teklif
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 03.07.2021

Kiralık olarak geldiği Beşiktaş'ta sezona damga vuran ve kazanılan iki kupada büyük payı olan Rachid Ghezzal'ı kadrosunda tutmaya kararlı olan siyah-beyazlılar, transferi bitirmek için harekete geçti. Sabah'ta yer alan habere göre, Cezayirli yıldızın menajeri Anoir Fazuli ile gelecek hafta masaya oturacak olan yönetim, Leicester'da 2.3 milyon Euro kazanan oyuncuya 3 yıllık kontrat ve yıllık 2.5 milyon Euro teklif edecek.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'da son tango! İşte yapılacak teklif

LEICESTER CITY İNDİRİM YAPTI!

İlk aşamada 3 milyon Euro'nun üzerinde maaş talebinde bulunan 29 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağlanması halinde, Leicester City ile bonservis görüşmeleri hızlandırılacak. Daha önce 7 milyon Euro isteyen İngiliz ekibinin, yapılan pazarlıklar sonrası 4-5 milyon Euro arası rakama razı olduğu kaydedildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'da son tango! İşte yapılacak teklif

Leicester'ın indirim sebeplerinin, Ghezzal'ın bir yıllık sözleşmesinin kalması ve maaş yükünden kurtulmak istemeleri olduğu belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'da son tango! İşte yapılacak teklif

BEŞİKTAŞ'I İSTİYOR!

Ghezzal'in menajeri farklı takımlarla görüşmesine rağmen oyuncunun ısrarla Beşiktaş'ta kalmak istemesi siyah-beyazlıların transferde elini güçlendiriyor. Geçtiğimiz sezon 35 resmi karşılaşmada sahaya çıkan 28 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 8 gol kaydederken, yaptığı 18 asistle de takımının çifte zaferinde büyük pay sahibi olmuştu.

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