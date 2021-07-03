Kiralık olarak geldiği Beşiktaş'ta sezona damga vuran ve kazanılan iki kupada büyük payı olan Rachid Ghezzal'ı kadrosunda tutmaya kararlı olan siyah-beyazlılar, transferi bitirmek için harekete geçti. Sabah'ta yer alan habere göre, Cezayirli yıldızın menajeri Anoir Fazuli ile gelecek hafta masaya oturacak olan yönetim, Leicester'da 2.3 milyon Euro kazanan oyuncuya 3 yıllık kontrat ve yıllık 2.5 milyon Euro teklif edecek.