02 Temmuz 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer harekatını sürdürüyor! Daniele Verde, Diego Costa, Edin Dzeko... | BJK haberleri

Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Beşiktaş, gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak istiyor. Kartal, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda yeni isimleri listesine ekledi. Transferde gündeme son olarak, Daniele Verde, Diego Costa, Edin Dzeko gibi isimler de geldi. İşte detaylar... (BJK haberleri)

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer harekatını sürdürüyor! Daniele Verde, Diego Costa, Edin Dzeko... | BJK haberleri
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.07.2021

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer harekatını sürdürüyor! Daniele Verde, Diego Costa, Edin Dzeko... | BJK haberleri

ELAYIS TAVŞAN

Siyah beyazlılar, Hollanda'nın NEC Nijmegen takımında forma giyen genç oyuncu Elayis Tavşan ile el sıkıştı. Elayis Tavşan için 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer harekatını sürdürüyor! Daniele Verde, Diego Costa, Edin Dzeko... | BJK haberleri

PAPE ALIOUNE NDIAYE

Ukrayna basınında yer alan habere göre Beşiktaş, Ukrayna Premier Ligi ekiplerinden V. Poltava'nın genç defans oyuncusu Ndiaye ile ilgileniyor. Trabzonspor'da Ndiaye ile ilgileniyordu.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer harekatını sürdürüyor! Daniele Verde, Diego Costa, Edin Dzeko... | BJK haberleri

DANIELE VERDE

TuttoMercato'da yer alan haberde; siyah beyazlıların 25 yaşındaki sağ kanat Daniele Verde için 2 milyon euro'luk teklif hazırladığı öne sürüldü. Geçen sezon toplamda 24 maça çıkan Verde, 8 gol atarken, 1 de asiste imza attı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer harekatını sürdürüyor! Daniele Verde, Diego Costa, Edin Dzeko... | BJK haberleri

ADAM OUNAS

Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile temaslarını sürdürüyor. Ancak Cezayirli yıldızın alternatifi de hazır. Beşiktaş teknik ekibinin, Ounas'ı özellikle çok yönlü olması sebebiyle tercih ettiği bildirildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer harekatını sürdürüyor! Daniele Verde, Diego Costa, Edin Dzeko... | BJK haberleri

ALEX TEIXEIRA

Beşiktaş, Alex Teixeira için pazarlıkları sürdürüyor. Yıldız istediği 2.8 milyon euro'ya inerken, imza parasında 1.5 milyon Euro'dan aşağıya düşmüyor. İmza parası konusunda iki taraf arasında görüşmeler devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer harekatını sürdürüyor! Daniele Verde, Diego Costa, Edin Dzeko... | BJK haberleri

JOAO MARIO

Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katan Inter, Joao Mario'yu sudan ucuza verecek. İtalyan yetkililerin rakamı 4 milyon euro'ya kadar düşürdüğü ve Beşiktaş cephesine haber yolladıkları kaydedildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer harekatını sürdürüyor! Daniele Verde, Diego Costa, Edin Dzeko... | BJK haberleri

EDIN DZEKO

A sınıfı bir golcü arayan Beşiktaş, Edin Dzeko için de devreye girdi. Roma'da 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Dzeko için bonservis problemi ile karşılaşıldı. Roma, 4 milyon euro bonservis talep etti.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer harekatını sürdürüyor! Daniele Verde, Diego Costa, Edin Dzeko... | BJK haberleri

DIEGO COSTA

32 yaşındaki oyuncuya bonuslar dahil 2.9 milyon Euro'dan 2 yıllık kontrat teklif edildi. Ailesi Portekiz'e gitmek istediği için futbolcu Benfica'dan gelen teklifi de değerlendiriyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'tan yıldızlara rest! Tavan ücret belirlendi Beşiktaş'tan yıldızlara rest! Tavan ücret belirlendi
Dzeko'dan Beşiktaş'a transfer yanıtı! İstediği rakamı iletti Dzeko'dan Beşiktaş'a transfer yanıtı! İstediği rakamı iletti
Ghezzal'ın alternatifi hazır! Teklif ortaya çıktı Ghezzal'ın alternatifi hazır! Teklif ortaya çıktı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör