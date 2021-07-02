Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer harekatını sürdürüyor! Daniele Verde, Diego Costa, Edin Dzeko... | BJK haberleri
Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Beşiktaş, gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak istiyor. Kartal, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda yeni isimleri listesine ekledi. Transferde gündeme son olarak, Daniele Verde, Diego Costa, Edin Dzeko gibi isimler de geldi. İşte detaylar... (BJK haberleri)
Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...
ELAYIS TAVŞAN
Siyah beyazlılar, Hollanda'nın NEC Nijmegen takımında forma giyen genç oyuncu Elayis Tavşan ile el sıkıştı. Elayis Tavşan için 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.
PAPE ALIOUNE NDIAYE
Ukrayna basınında yer alan habere göre Beşiktaş, Ukrayna Premier Ligi ekiplerinden V. Poltava'nın genç defans oyuncusu Ndiaye ile ilgileniyor. Trabzonspor'da Ndiaye ile ilgileniyordu.
DANIELE VERDE
TuttoMercato'da yer alan haberde; siyah beyazlıların 25 yaşındaki sağ kanat Daniele Verde için 2 milyon euro'luk teklif hazırladığı öne sürüldü. Geçen sezon toplamda 24 maça çıkan Verde, 8 gol atarken, 1 de asiste imza attı.
ADAM OUNAS
Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile temaslarını sürdürüyor. Ancak Cezayirli yıldızın alternatifi de hazır. Beşiktaş teknik ekibinin, Ounas'ı özellikle çok yönlü olması sebebiyle tercih ettiği bildirildi.
ALEX TEIXEIRA
Beşiktaş, Alex Teixeira için pazarlıkları sürdürüyor. Yıldız istediği 2.8 milyon euro'ya inerken, imza parasında 1.5 milyon Euro'dan aşağıya düşmüyor. İmza parası konusunda iki taraf arasında görüşmeler devam ediyor.
JOAO MARIO
Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katan Inter, Joao Mario'yu sudan ucuza verecek. İtalyan yetkililerin rakamı 4 milyon euro'ya kadar düşürdüğü ve Beşiktaş cephesine haber yolladıkları kaydedildi.
EDIN DZEKO
A sınıfı bir golcü arayan Beşiktaş, Edin Dzeko için de devreye girdi. Roma'da 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Dzeko için bonservis problemi ile karşılaşıldı. Roma, 4 milyon euro bonservis talep etti.
DIEGO COSTA
32 yaşındaki oyuncuya bonuslar dahil 2.9 milyon Euro'dan 2 yıllık kontrat teklif edildi. Ailesi Portekiz'e gitmek istediği için futbolcu Benfica'dan gelen teklifi de değerlendiriyor.
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